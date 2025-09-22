Ex-comissário do IRS, Charles Rettig, integra conselho consultivo da IVIX

A IVIX, a primeira plataforma com tecnologia de IA desenvolvida para auxiliar governos do mundo todo no combate a crimes financeiros e não conformidade em larga escala usando LLMs, análises gráficas sofisticadas e dados acessíveis ao público, anunciou a nomeação do ex-comissário do serviço de Receita Federal, Charles Rettig, como presidente do conselho consultivo. Esta adição estratégica se baseia em uma recente rodada de financiamento Série B de US$ 60 milhões, contribuindo para posicionar a IVIX para acelerar sua trajetória de crescimento em todo o mundo.

Rettig traz uma experiência de mais de quatro décadas em conformidade e liderança no setor público para a IVIX, incluindo seu mandato como comissário do IRS de 2018 a 2022. Como comissário, ele comandou o sistema tributário do país, administrando uma agência com mais de 83.000 colaboradores e um orçamento anual de mais de US$ 14,1 bilhões, gerando uma receita bruta anual de aproximadamente US$ 4,9 trilhões (representando mais de 95% da receita bruta dos Estados Unidos). Sob sua liderança, o IRS lidou com desafios significativos, como a COVID, introduzindo mudanças na legislação tributária, a modernização dos sistemas do IRS e lançando uma série de novas iniciativas para combater agressivamente a sonegação fiscal e os crimes financeiros. Em reconhecimentoàsua liderança na Receita Federal, o comissário Rettig recebeu o Prêmio Alexander Hamilton, a maior honraria concedida a indivíduos selecionados pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos.

“É com grande honra que recebemos Chuck na IVIX. Sua nomeação como presidente do conselho consultivo marca o próximo passo na jornada da IVIX, apoiando os esforços dos governos no combate a crimes financeiros”, disse o CEO da IVIX, Matan Fattal. “Chuck traz uma grande experiência e um histórico comprovado, que são essenciaisàmedida que continuamos a expandir nossa tecnologia e habilidades.”

“A IVIX representa o futuro da detecção de crimes financeiros”, disse o ex-comissário do Serviço de Receita Federal Chuck Rettig. “Ao longo de várias décadas, tenho observado os desafios enfrentados pelas agências governamentais na vigilância de crimes financeiros cada vez mais sofisticados. Nesse contexto dinâmico, a inovadora tecnologia de IA da IVIX oferece uma vantagem governamental significativa. Estou entusiasmado em compartilhar minha paixão e experiência com uma empresa que oferece às autoridades as ferramentas avançadas necessárias para identificar atividades comerciais clandestinas e redes criminosas.”

“O excepcional histórico de Chuck na liderança de operações governamentais em larga escala, interagindo diretamente com autoridades governamentais do mundo inteiro, aliado ao seu vasto conhecimento sobre crimes financeiros e não conformidade, o tornam uma adição inestimável ao conselho consultivo da IVIX”, disse o diretor de negócios da IVIX e ex-chefe de investigações criminais do Internal Revenue Service, Don Fort. “Conheço o Chuck há talvez 20 anos. Trabalhamos juntos na Receita Federal, e estou seguro de que suas percepções e entusiasmo serão essenciais para auxiliarmos diversas agências governamentais na aplicação estratégica da IA para proteção dos recursos públicos e combate a delitos financeiros.”

Rettig ocupou importantes cargos de liderança em diversas organizações profissionais, além de ter sido palestrante e painelista de destaque em inúmeras conferências profissionais realizadas nos Estados Unidos, na Europa e na América Central. Antes de assumir o cargo de comissário do IRS, ele exerceu por um extenso período a função de membro do conselho consultivo para o Conselho de Impostos sobre Franquias da Califórnia, assim como para o Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Ele também é cofundador do Fundo de Bolsas de Estudo VETS COUNT da UCLA Extension, que tem como objetivo oferecer bolsas de estudo para militares em atividade e aposentados, que buscam concretizar seus objetivos profissionais em áreas como tributação, contabilidade e gestão de patrimônio. Rettig também exerce a função de membro do conselho/consultor sênior, representando diversas empresas de tecnologia de última geração, além de empresas que disponibilizam ferramentas avançadas de investigação e recuperação de blockchain e informações para agências de segurança pública, instituições financeiras e plataformas de inteligência de ameaças.

A IVIX, fundada em 2020 por especialistas em segurança e veteranos do setor de tecnologia, Matan Fattal e Doron Passov, é a primeira e pioneira tecnologia baseada em IA, desenvolvida especificamente para auxiliar as autoridades governamentais a combater crimes financeiros e a não conformidade em larga escala, utilizando dados comerciais de domínio público. A IVIX tem sede em Nova York, com escritórios e colaboradores na Europa, EUA, América do Sul e Ásia, servindo com orgulho governos do mundo inteiro.

Sobre a IVIX

A plataforma inovadora da IVIX ajuda autoridades governamentais de todas as partes do mundo a esclarecer crimes financeiros em grande escala, como lavagem de dinheiro, evasão de sanções e não conformidade fiscal, com rapidez e em larga escala. Alimentada por IA baseada em inteligência de código aberto (OSINT) e análise gráfica, a IVIX transforma dados disponíveis publicamente em um recurso poderoso que revela atividades comerciais ocultas, acelera investigações e otimiza fluxos de trabalho, capacitando as autoridades em sua missão de reduzir crimes financeiros e aprimorar a conformidade para que possam servir melhor suas comunidades. Para informações adicionais, visite: https://www.ivix.ai/.

