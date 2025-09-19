Sharjah sedia, pela primeira vez, o 18º Congresso Mundial da Inclusion International 2025, intitulado "Nós Somos Inclusão", reunindo 600 participantes de 74 países

Sharjah foi a anfitriã da 18ª edição do Congresso Mundial 2025 “Nós Somos Inclusão”, ocorrendo pela primeira vez na região do Oriente Médio e Norte da África, sob o patrocínio e na presença de Sua Alteza, o Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah.

Honorary Lifetime Membership certificate awarded to Sheikha Jameela bint Mohammed Al Qasimi by Inclusion International (Photo: AETOSWire)

O evento aconteceu de 15 a 17 de setembro no Expo Centre Sharjah e foi organizado pela Sharjah City for Humanitarian Services (SCHS) e pela Inclusion International. O evento também contou com o apoio do Sharjah Government Media Bureau. O congresso reuniu 152 oradores, incluindo autodefensores, famílias, especialistas e formuladores de políticas de 160 entidades em 74 países, realizando 59 sessões com um total de 600 participantes.

Durante o evento, a Inclusion International concedeuàSheikha Jameela bint Mohammed Al Qasimi, presidente da Sharjah City for Humanitarian Services, uma associação honorária vitalícia em reconhecimento às suas significativas contribuições ao movimento global para capacitar pessoas com deficiência intelectual, além de fortalecer os direitos e responsabilidades de suas famílias na sociedade.

Este prêmio é um importante reconhecimento internacional concedido pela maior rede global dedicadaàdefesa dos direitos de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. Ele posiciona decididamente a Sheikha Jameela Al Qasimi como uma das figuras globais mais proeminentes, cujas ações contribuíram significativamente para a proteção, o empoderamento e a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no cenário internacional.

Sheikha Jameela Al Qasimi afirmou que receber o título de membro honorário vitalício da Inclusion International é um reconhecimento notável do Emirado de Sharjah, liderado por Sua Alteza, o Governante de Sharjah. Sua liderança visionária estabeleceu uma estrutura humanitária profundamente arraigada, baseada na justiça, dando prioridade constante aos direitos e ao bem-estar das pessoas com deficiência.

Ela também destacou que esta homenagem representa um testemunho do legado duradouro do SCHS, que, desde sua criação, tem se destacado como um exemplo de inclusão, uma referência em conhecimento e serviços especializados, além de ser um importante catalisador para a cooperação e parcerias internacionais.

Sue Swenson, presidente da Inclusion International, parabenizou Sharjah por apresentar um exemplo inspirador no cuidado e na capacitação de pessoas com deficiência intelectual. Ela disse: “O emirado demonstrou que o investimento em políticas inclusivas transforma positivamente a vida de pessoas e famílias, ao mesmo tempo em que fortalece comunidades. Sediar este congresso destaca o papel de Sharjah como parceira fundamental na construção de um futuro internacional mais inclusivo”.

Sediar o congresso, que se reúne a cada quatro anos em um país membro, demonstra o compromisso de Sharjah com os princípios da Inclusion International: educação inclusiva, inclusão comunitária, empoderamento, igualdade e proteção de direitos. Estes princípios foram transformados em programas e políticas práticas que obtiveram sucesso nas últimas décadas.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades proeminentes e figuras internacionais, incluindo Sua Excelência, o Shaikh Mohamed bin Duaij Al Khalifa, presidente do Comitê Paralímpico do Bahrein; Jamie Cooke, diretor-executivo da Inclusion International; Hashem Taqi, presidente da Inclusion International MENA; e Sua Alteza Real, o Príncipe Mired bin Raad bin Zeid, presidente do Conselho Superior para os Direitos das Pessoas com Deficiência na Jordânia.

