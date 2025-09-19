REJO MULTI apresentado na InterTabac 2025, com aquecimento duplo e compatibilidade entre marcas

A REJO, pioneira mundial em tecnologia de aquecimento sem combustão (HNB), revelou oficialmente o dispositivo REJO MULTI na InterTabac 2025 como um dos produtos mais esperados da exposição. O dispositivo apresenta um sistema de aquecimento duplo que combina as tecnologias AirFlow e Round Heating.

REJO MULTI Product Launch Event

“O REJO MULTI representa um grande avanço na tecnologia HNB”, afirmou Loic Li, diretor global de Vendas da REJO. “Sua compatibilidade aberta permite que os usuários explorem várias marcas e sabores com um único dispositivo, enquanto nosso sistema de aquecimento duplo garante aquecimento uniforme, melhor liberação de aroma e satisfação consistente de nicotina.”

“Nosso objetivo com o REJO MULTI é oferecer aos usuários escolha e flexibilidade, ao mesmo tempo em que fornecemos aos comerciantes e parceiros um produto inovador e pronto para o mercado que eleva a experiência alternativa ao fumo”, disse Tibor Braun, gerente da REJO na Europa Ocidental. “Este lançamento reforça o compromisso da REJO com a inovação aberta e o crescimento colaborativo no mercado europeu e além.”

O dispositivo incorpora algoritmos avançados de controle térmico, um sistema otimizado de gerenciamento de energia e um design leve e portátil de 82 gramas. Os usuários podem aproveitar até 40 sessões por carga, com pré-aquecimento em menos de 20 segundos, oferecendo praticidade para o uso diário. O REJO MULTI está disponível nas cores Twilight Purple, Aurora Green e Luminous Grey, com lançamento mundial previsto para novembro de 2025.

As principais vantagens para o usuário são:

Flexibilidade: um único dispositivo é compatível com várias marcas, dando aos consumidores a liberdade de escolher seus sabores preferidos e experiências alternativas de fumar.

Eficiência: a tecnologia de aquecimento duplo maximizou a produção de aroma e nuvem, reduzindo o consumo geral de tabaco ao permitir duas sessões por stick no modo de aquecimento circular.

Portabilidade: o design leve e ergonômico garante facilidade de uso em qualquer ambiente.

Expansão europeia e preparação regulatória

O ano de 2025 foi marcante para a expansão europeia da REJO. A empresa apresentou seu portfólio inovador – incluindo os sticks de ervas TOZE, o dispositivo de aquecimento REJO HS40 e a tecnologia avançada FARSTAR NSCs – a mercados importantes, como Suíça e Alemanha. Os sticks TOZE, inspirados na tradição do chá do Leste Asiático, combinam perfeitamente com o REJO HS40 para proporcionar uma experiência de sabor consistente e de alta qualidade.

A REJO obteve as aprovações regulatórias essenciais na Europa, reforçando sua preparação para competir no mercado de HNB.

Participação da comunidade e o REJO Club

Além da inovação de produtos, a REJO continua cultivando seu REJO Club, integrando experiências comunitárias online e offline. Após o sucesso do evento TENSION na Suíça, a REJO pretende aprofundar a interação no mundo todo por meio de eventos contínuos, apoio local e parcerias colaborativas.

Na InterTabac, o diretor de P&D da REJO participou de um painel voltado para o futuro, destacando o compromisso da empresa com a inovação e a liderança do setor sob seu princípio orientador: “Mantenha a coragem. Escolha a indefinição.”

Um novo convite: Faça uma pausa. Experimente a REJO.

O REJO MULTI é mais do que um dispositivo: ele representa um compromisso com a escolha do usuário, a conveniência e a tecnologia HNB avançada. Por meio da compatibilidade aberta, parcerias colaborativas e inovação ousada, a REJO está redefinindo a forma como os consumidores interagem com os produtos HNB nos mercados internacionais.

Sobre a REJO

A REJO é uma fornecedora mundial de soluções de aquecimento sem combustão (HNB), focada em oferecer opções de produtos inovadores, confiáveis e abertos. Por meio da colaboração com parceiros e sua comunidade internacional, a REJO permite que os usuários se libertem das restrições de marcas ou sabores e explorem uma gama mais ampla de experiências.

Assessoria de Imprensa:

E-mail: Newsroom@rejonow.com

Site: www.rejonow.com