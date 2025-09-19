36º Congresso Brasileiro de Genética Médica ocorre em Recife

De 24 a 27 de setembro de 2025, o Recife (PE) sediará, pela primeira vez, o 36º Congresso Brasileiro de Genética Médica (CBGM), organizado pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM). Com o tema “Genética médica e genômica: redefinindo fronteiras na medicina”, o encontro reforça o papel do médico geneticista no acompanhamento integral de pacientes e a interface da especialidade com outras áreas da saúde.

“O médico geneticista é o centro da equipe multidisciplinar. Se a condição é genética, nada pode ser feito sem aconselhamento. Nosso trabalho vai do diagnóstico ao acompanhamento em todo o ciclo de vida”, destaca a presidente da SBGM, Dra. Ida Vanessa D. Schwartz.

Com mais de 500 trabalhos inscritos — recorde histórico do Congresso, a programação científica conta com 120 palestrantes, incluindo 15 internacionais, em simpósios, mesas-redondas e conferências. Os debates vão abranger as diversas áreas como oncogenética, imunogenética, cardiogenética, neurogenética, erros inatos da imunidade, avanços terapêuticos em doenças raras e o impacto da genômica populacional na medicina personalizada.

“O Congresso será um momento para inovação científica e troca de conhecimento, com impacto direto na prática clínica e no acesso ao diagnóstico genético”, afirma o presidente do CBGM, Dr. Diogo Soares.

Convidados internacionais:

Dra. Judy Garber, nome mundial em oncogenética, professora de Harvard e diretora do Centro de Genética e Prevenção do Câncer do Instituto Dana-Farber, abordará o tema “Câncer de Mama Hereditário: passado, presente e futuro”.

Dra. Kathleen Sullivan, chefe da Divisão de Alergia e Imunologia do Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) e especialista em erros inatos da imunidade, apresentará os avanços no entendimento e no tratamento dessas condições.

Temas em pauta

O evento trará discussões sobre edição gênica em embriões, terapia intraútero, genética da infertilidade feminina, doenças genéticas cardiovasculares, anomalias congênitas, além de debates sobre ética na prática clínica e redes de colaboração latino-americanas.

O encerramento será conduzido pela professora Angelina Xavier Acosta (UFBA), com conferência inspirada em seu livro Genética no Sertão, dedicado às doenças genéticas mais prevalentes na região Nordeste do Brasil.

Atividades pré-congresso dia 24 de setembro

Como parte das ações de responsabilidade social, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, vai oferecer dois cursos pré-congresso de capacitação voltados para o reconhecimento de doenças genéticas e raras na Atenção Primária à Saúde e um encontro de associações.

Um curso será direcionado a agentes comunitários de saúde e outro para profissionais de saúde de nível superior da Atenção Básica. O objetivo é de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ao encaminhamento adequado de pacientes com suspeita de doenças genéticas e raras, fortalecendo a rede de atenção primária à saúde no Estado.



Encontro de Associações (gratuito) – organizado por Fábio Marques, presidente do Instituto Breno Bloise, reunindo entidades de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Brasília.

Curso de Introdução à Genética Médica e Encontro de Associações

Data e local: 24 de setembro, às 8h | Expo Center – Recife (PE)

Inscrições: www.cbgm2025.com.br

Serviço

36º Congresso Brasileiro de Genética Médica e Genômica (CBGM)

24 a 27 de setembro de 2025

Expo Center – Recife (PE)

Inscrições: www.cbcm2025.com.br