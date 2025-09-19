LambdaTest lidera com suporte pioneiro para série iPhone 17 em dispositivos reais

LambdaTest, a plataforma de engenharia de qualidade nativa com IA generativa anunciou a disponibilidade imediata da série iPhone 17, incluindo o iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e o iPhone Air, em sua Plataforma de Dispositivos Reais, poucas horas após o lançamento oficial da mais recente linha da Apple.

A incorporação da série iPhone 17 aperfeiçoa ainda mais a já robusta nuvem de dispositivos reais da LambdaTest, que abrange milhares de dispositivos iOS e Android. Esta expansão permite testes exaustivos em múltiplos dispositivos e sistemas operacionais, garantindo que os desenvolvedores possam testar seus aplicativos móveis em uma ampla gama de ambientes do mundo real.

"Mais uma vez, somos os primeiros a oferecer os modelos mais recentes de iPhone para testes reais de dispositivos", disse Asad Khan, Diretor Executivo e Cofundador da LambdaTest. "Este lançamento é uma prova de nosso compromisso em oferecer as soluções de teste mais atualizadas para desenvolvedores e profissionais de QA. Ao garantir acesso imediatoàsérie iPhone 17, capacitamos as equipes a proporcionar experiências móveis excepcionais, com mais rapidez e eficiência do que nunca."

Com a Plataforma de Dispositivos Reais da LambdaTest, os usuários podem testar em mais de 10.000 dispositivos reais e mais de 40 ferramentas de teste, garantindo a mais alta precisão em testes de desempenho e compatibilidade para aplicativos móveis e sites. A abrangente nuvem de dispositivos da LambdaTest oferece às equipes a flexibilidade para executar testes entre navegadores, testes de aplicativos móveis e depuração interativa em tempo real, tudo isto aproveitando a poderosa orquestração de testes nativa de IA.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade nativa com IA generativa, a qual capacita equipes a testar de modo inteligente, mais eficiente e com mais rapidez nos lançamentos de produtos. Desenvolvido para expandir, oferece uma plataforma de testes em nuvem com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

