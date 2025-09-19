Administradores apontam as mudanças nos 60 anos da profissão

A área da Administração, que segundo dados do Censo 2022 do IBGE, concentra o maior número de pessoas formadas no país, completou 60 anos de regulamentação este ano. Para entender o panorama da profissão ao longo dessas últimas seis décadas, o Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP realizou um levantamento com seus registrados, que revelou diferenças entre as percepções dos profissionais que trabalham na área pública e na iniciativa privada.

Questionados sobre as principais mudanças presenciadas pela profissão ao longo do tempo, os respondentes da área pública citaram a digitalização de documentos e processos internos (37,8%), enquanto a implantação de softwares integrados foi a opção mais lembrada por aqueles que trabalham no setor privado (36%). Apesar dessa divergência, o estudo aponta que a automação de tarefas operacionais foi uma das principais escolhas tanto para os respondentes do setor privado (30,3%) quanto para os da área pública (25,2%).

O levantamento “Jubileu de Diamante: como o profissional de Administração vê a evolução da área”, que contou com a participação de 505 profissionais entre os dias 16 de julho e 6 de agosto, também revelou as ferramentas, métodos ou práticas de gestão mais usadas atualmente. A análise de dados e relatórios gerenciais se destaca como o recurso mais utilizado em ambos os setores, mas os profissionais da área pública são os que mais mencionam isso (54,6%). Já os indicadores de desempenho (KPIs) e dashboards são mais utilizados pelos profissionais da iniciativa privada (27,2%) em relação aos do setor público (16,8%).

A ferramenta de gestão orçamentária e controles financeiros também foi citada pelos respondentes, sendo mais usada no setor público (32,8%), em comparação ao setor privado (29,8%).

“Os resultados mostram que a automação e a digitalização são uma realidade para todos os profissionais, mas a forma como cada setor a implementa e lida com ela é diferente. Isso reforça a importância de olharmos para as especificidades de cada área para melhor apoiar e capacitar o administrador do futuro”, analisa o presidente do CRA-SP, Administrador Alberto Whitaker.

Conquistas profissionais

Ao serem questionados sobre as conquistas profissionais que eles consideram mais relevantes, a opção “ter crescido na carreira” se destaca entre ambas as áreas. Entretanto, entre os profissionais do setor privado, ter participado de projetos de grande impacto para as organizações aparece em segundo lugar (13,5%), enquanto essa opção não figura nas primeiras respostas dos funcionários públicos.

Outra conquista mencionada pelos respondentes dos dois setores é o sustento de si próprio e/ou da família com o exercício da profissão. Essa alternativa ocupa o segundo lugar entre aqueles que estão na área pública (15,1%) e o terceiro entre os do setor privado (12,2%).

Já a terceira maior conquista para os profissionais do setor público é ter conseguido maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com 14,3% das respostas, opção que não aparece entre as mais citadas por aqueles que atuam na iniciativa privada.

O levantamento “Jubileu de Diamante: como o profissional de Administração vê a evolução da área” faz parte de um projeto institucional do CRA-SP que visa entender melhor a percepção dos seus registrados sobre temas em evidência na sociedade. Os resultados deste e de outros estudos estão disponíveis no site do Conselho .