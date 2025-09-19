Assine
Mundo Corporativo

Popularização do hormônio GLP-1 preocupa especialistas

Endocrinologista Bruno César ressalta que remédio pode apoiar emagrecimento, mas não substitui hábitos saudáveis e acompanhamento. Ele abordará o tema no 13º NE - Meeting Internacional de Nutrição Esportiva

19/09/2025 14:52

O surgimento de medicamentos análogos ao hormônio GLP-1, como Ozempic® e Wegovy®, vem transformando o tratamento da obesidade, mas não devem ser vistos como solução estética ou substitutos de hábitos saudáveis. O alerta é do endocrinologista Bruno César, que abordará o tema no 13º NE - Meeting Internacional de Nutrição Esportiva, durante a NEEX 2025 – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição, em São Paulo.

Segundo o médico, há eficácia comprovada na redução de peso, melhora da resistência à insulina e até proteção cardiovascular. No entanto, o acompanhamento profissional é essencial. “Esses fármacos podem apoiar quem tem dificuldade de resposta metabólica, mas não eliminam a necessidade de treinos de força, nutrição equilibrada e acompanhamento médico”, reforça.

A rápida popularização do GLP-1, inclusive no meio fitness, exige atenção. Bruno destaca que novos estudos já apontam para drogas ainda mais eficazes, como o Mounjaro®, que combina GLP-1 e GIP. Apesar disso, ele reforça: “É fundamental combater a automedicação, o uso recreativo e a compra de produtos falsificados”.

A palestra “GLP-1 e Massa Muscular: Estratégias na preservação da composição corporal” acontece no dia 18 de outubro, às 18h, dentro da programação científica da NEEX 2025, que contará com cinco salas simultâneas e mais de 60 horas de conteúdo para profissionais da saúde, esporte e nutrição.


Serviço:

NEEX 2025 – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição

Data: 17 e 18 de outubro 

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo

Horário: 9h às 19h

Endereço: Entrada Principal - Av. Otto Baumgart, 1000 – Vila Guilherme, SP.

Mais informações: www.neexexpo.com.br



Website: http://www.neexexpo.com.br

