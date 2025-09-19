Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Anticoncepcional da UQ começa a ser distribuído pelo SUS

Microvlar, contraceptivo da União Química com mais de 50 anos de mercado, passa a integrar a lista de programas de planejamento familiar do Sistema Único de Saúde.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/09/2025 14:33

compartilhe

Siga no
x
Anticoncepcional da UQ começa a ser distribuído pelo SUS
Anticoncepcional da UQ começa a ser distribuído pelo SUS crédito: DINO

A farmacêutica multinacional com capital 100% nacional, União Química, começa a distribuir mais um anticoncepcional no Sistema Único de Saúde (SUS). Serão mais de 14 milhões de unidades fornecidas ao atendimento de saúde pública até 2026.

O medicamento Microvlar, da unidade de negócios Genom, tem mais de 50 anos no mercado e é composto por etinilestradiol e levonorgestrel, combinação mais utilizada em pílulas anticoncepcionais em todo o mundo. Entre os benefícios, se destaca menor risco de tromboembolismo venoso, quando comparado a associações de outros componentes.

Além de Microvlar, outros contraceptivos são fornecidos pela companhia ao SUS: Demedrox, Pilem, Ciclovular e Ciclo 21.

“Essa parceria com o sistema público de saúde é estratégica também para a missão da União Química de levar saúde e bem-estar à sociedade, democratizando o acesso a tratamentos adequados, seguros e de qualidade. O nosso medicamento entra na lista dos programas de planejamento reprodutivo e pode impactar positivamente milhões de mulheres e famílias”, afirma Fernando Marques, presidente da farmacêutica.




Website: http://www.uniaoquimica.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay