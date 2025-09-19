Anticoncepcional da UQ começa a ser distribuído pelo SUS

A farmacêutica multinacional com capital 100% nacional, União Química, começa a distribuir mais um anticoncepcional no Sistema Único de Saúde (SUS). Serão mais de 14 milhões de unidades fornecidas ao atendimento de saúde pública até 2026.

O medicamento Microvlar, da unidade de negócios Genom, tem mais de 50 anos no mercado e é composto por etinilestradiol e levonorgestrel, combinação mais utilizada em pílulas anticoncepcionais em todo o mundo. Entre os benefícios, se destaca menor risco de tromboembolismo venoso, quando comparado a associações de outros componentes.

Além de Microvlar, outros contraceptivos são fornecidos pela companhia ao SUS: Demedrox, Pilem, Ciclovular e Ciclo 21.

“Essa parceria com o sistema público de saúde é estratégica também para a missão da União Química de levar saúde e bem-estar à sociedade, democratizando o acesso a tratamentos adequados, seguros e de qualidade. O nosso medicamento entra na lista dos programas de planejamento reprodutivo e pode impactar positivamente milhões de mulheres e famílias”, afirma Fernando Marques, presidente da farmacêutica.





