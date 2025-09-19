Gastronomia é uma das atrações da Festa de Flores e Morangos

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia tem diversas opções gastronômicas para o público. São vários tipos de pratos, para os mais variados gostos. Além dos doces, há também pratos das culinárias brasileira e japonesa. Na sessão de doces é possível encontrar merengues, espetinhos, tortas, pastel, escondidinhos, banana split, taças, strogonoff, pipoca, suco, caldo de cana, raspadinha, sorvetes, fondue, bolos e muito mais. Além da sensação do momento, o morango do amor, o evento tem outra novidade: o pão de morango.

A culinária japonesa também é uma das mais procuradas do evento. Existem pratos mais conhecidos pelos brasileiros, como yakissoba, guioza, tempurá, sashimi, hot roll, temaki, entre outros, e também aqueles bem típicos do Japão, mais desconhecidos do público, como lámen, tamagoyaki, manju, udon, mochi e muito mais. A típica culinária brasileira também marca presença, com os tradicionais chopps, churrasco, lanches, porções, acarajé, queijo, mel, doces brasileiros, pratos de norte a sul do país, entre outras opções.

Concurso de Cosplay

Uma das novidades mais esperadas da festa é o Concurso de Cosplay. No dia 28 de setembro, às 15h, haverá um desfile com até 60 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no dia do evento, a partir das 10h. O primeiro lugar ganha R$1.000,00, o segundo recebe R$500, o terceiro R$300 e o quarto lugar e destaque ganham R$100. Os participantes não pagam entrada no evento e ainda terão camarim e guarda-volumes gratuitos.

Os jurados Kya, Celsão e Mayumi julgarão a fidelidade ao personagem original e a qualidade na produção do cosplay. Não é obrigatório levar referência, mas o item ajuda na avaliação. Será proibido ero cosplay, ecchi, nudez, e afins. Os cosplayers que forem de São Paulo e quiserem participar, haverá uma caravana gratuita que sairá do bairro da Liberdade, coordenada pelo Rex.

Demais atrações

A festa conta ainda com outras atrações. Com o tema “Hana no Toki – Tempo de Flores”, os visitantes podem acompanhar o universo japonês com personagens e as mais variadas flores. São mais de um milhão de pétalas utilizados na decoração do pavilhão. O “Tempo de Flores” será representado pelas quatro estações do ano com diversificados arranjos florais japoneses, os tradicionais ikebanas. A primavera está com a cor rosa, por conta da Cerejeira, tradicional árvore que floreia na estação. O verão é representado pela cor azul em razão dos diversos festivais típicos da cultura japonesa. A cor laranja ficou para a estação outono, pois as folhas de todas as árvores ficam alaranjadas na estação que antecede o frio. Já o inverno tem a cor gelo, em razão da neve que cai no país nesta época do ano.

Unindo as culturas japonesa e brasileira, há ainda o sagrado portal japonês (Torii) com a palavra Seiry?, que significa “correnteza límpida”, “águas puras que correm”. Mesmo sentido na origem de Atibaia, que em tupi-guarani significa “rio de águas claras”. Além disso, outro ponto para foto dentro do pavilhão é a representação da pintura de Claude Monet, feita em 1875: Mulher com Guarda-Sol.

Orquídeas, rosas e girassóis também dão um toque colorido para a decoração do pavilhão. A parede de girassol foi inspirada no sol. Já as orquídeas são representadas pelas espécies phalaenopsis, dendrobium, chuva de ouro e cymbidium pendente. Por fim, as rosas e as folhagens coloridas completam o pavilhão. Sem falar do morango gigante e do Ninja Jiraiya, personagem de uma série japonesa lançada no Brasil no final da década de 80, que são opções para registros fotográficos.

Monumento das Gerações Japonesas

Uma das principais novidades esse ano da festa é o monumento “Sedai no Kizuna - O Elo das Gerações”, formado por cinco pedras, cada uma representando uma geração de descendentes japoneses no Brasil. Issei é a primeira geração, homenageando os pioneiros que cruzaram os oceanos para chegarem ao Brasil. Nissei é a segunda geração, filhos dos imigrantes japoneses, nascidos no Brasil. A terceira geração é a Sansei, netos dos imigrantes japoneses, também nascidos no Brasil. Yonsei é a quarta geração, formada por bisnetos dos imigrantes japoneses. E, encerrando a lista, tem Gossei, a quinta geração, com trinetos de imigrantes japoneses.

Jardim Japonês

O Jardim Japonês, localizado na parte mais alta do parque, outra tradicional atração, conta com um caminho sinuoso de contemplação, com a areia simbolizando o rio, em que os visitantes podem percorrê-lo meditando e, em certo ponto, ele será dividido: um dos caminhos levará a nada e o outro a uma surpresa. Os turistas terão que escolher o caminho que querem percorrer, uma analogia à vida, que é feita de escolhas.

Outros detalhes

O evento traz ainda shows culturais aos sábados e domingos, das 12h às 17h, com apresentações tradicionais como Bon Odori e Taiko, além de danças típicas de outras nacionalidades. Também há mini shopping com produtos diversos, área de alimentação e venda de flores e morangos diretamente dos produtores.

Realização da festa

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, patrocínio do Lago Azul, Sakata, Hospital Leonardo da Vinci, Aticare, Sicredi, Bioplugs e Ball, e colaboração da Acenbra Atibaia, Associação dos Produtores de Morangos de Atibaia e Região, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia.

Serviço

43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico de Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, acesso pela saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$60,00 e meia R$30,00 – Todas as sextas o valor do ingresso será de meia-entrada (R$30,00).

Estacionamento (administrado pela empresa Estapar): R$50,00 carros, R$180,00 ônibus, R$100,00 vans e micro-ônibus, R$25,00 motos. Clientes Porto Seguro tem 15% de desconto.