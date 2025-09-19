Alianzo incorpora Moore Goiânia e expande seu ecossistema

A Alianzo, empresa especializada em terceirização contábil, consultoria, auditoria, sucessão e diversos outros serviços que impulsionam os resultados de médias e grandes empresas, incorpora a Moore Goiânia e absorve metodologia internacional de auditoria para seu ecossistema. A ação evidencia a concretização do plano de crescimento do ecossistema Alianzo, que fortalece sua frente de auditoria, principalmente.

A Moore Goiânia é uma firma membro da Moore Global, que foi premiada a Rede do Ano no “International Accounting Forum & Awards 2025”, e oferece serviços de auditoria, consultoria, ESG e outsourcing. Presente no Brasil desde 1997, a organização reúne atualmente 234 escritórios independentes em 117 países, com uma comunidade de mais de 30 mil profissionais.

Com a transação, os sócios e demais diretores da Moore Goiânia se mantêm na operação. Com uma trajetória de mais de 21 anos de experiência, marcada por passagem em grandes empresas de Auditoria, o sócio Rodrigo Costa passa a liderar a expansão da área de auditoria na Alianzo.

“Essa união é estratégica e amplia nossa oferta em serviços de auditoria altamente especializados ao mercado, proporcionando ainda mais segurança e potencial de crescimento para os clientes atuais e para os que ainda virão a este ecossistema. Nossa meta é crescer 100% já em 2026”, destaca Rodrigo Costa.

A incorporação da Moore Goiânia é a 3ª transação de M&A realizada pelo ecossistema Alianzo nos últimos 12 meses, que segue em busca das melhores soluções para garantir que seus clientes estejam sempre à frente do mercado e pertencentes a um ecossistema que leva robustez e escalabilidade para seus negócios.

“Essa transação é parte do plano de crescimento da Alianzo, principalmente para fortalecer nosso ecossistema e elevar o nível do mercado. Incorporar a Moore Goiânia ao nosso ecossistema impulsiona um braço estratégico, com uma metodologia global e uma chancela internacional. Esse é mais um passo de um plano de crescimento robusto que temos colocado em prática todos os dias”, afirma Fábio Almeida, sócio da Alianzo.

Desde 2016 a Alianzo posiciona seu ecossistema no mercado, com soluções em gestão de negócios para médias e grandes empresas. Crescendo organicamente mais de 100% ao ano, a empresa tem metas robustas de expansão e prevê a abertura de um novo escritório em Palmas – TO ainda em 2025.

A Alianzo segue em busca de operações de M&A que impulsionem seu crescimento, que expandam seu ecossistema e agreguem valor aos clientes e ao mercado.