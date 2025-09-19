Assine
Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito

Encontro virtual mostrará como inteligência artificial, dados e métricas de retorno estão transformando a cobrança no país

19/09/2025 12:32

A cobrança mudou. O cenário atual exige mais que tecnologia: demanda estratégia, inteligência e dados para transformar cada interação em resultado mensurável. Hoje, com 77 milhões de brasileiros inadimplentes, segundo pesquisa da Serasa, insistir em métodos tradicionais custa caro e gera pouco retorno. 

É nesse contexto que a Fintalk realizará em 24 de setembro de 2025, às 10h (horário de Brasília), a live “Cobrança 5.0: AI Agents para Conversas que Geram ROI”. O evento online e gratuito apresentará tendências e análises sobre como a inteligência artificial está redefinindo a recuperação de crédito no Brasil.

Durante o encontro, será apresentada a linha do tempo da cobrança, desde o modelo 1.0 até a chegada da 5.0. Também serão discutidos o novo perfil do inadimplente brasileiro, incluindo a Geração Z, e o motivo do ROI ter se tornado a principal métrica da cobrança moderna.  

Além disso, os especialistas vão demonstrar como dados e inteligência artificial podem elevar taxas de conversão e reduzir custos de forma significativa. O evento contará com a participação de Eduardo Tambellini, especialista com mais de 30 anos de experiência em cobrança e criador do projeto Tabelando com Tambellini.  

“Estamos entrando em uma nova era da cobrança. AI Agents não apenas reduzem custos, mas transformam cada conversa em oportunidade real de ROI”, afirma Julio Almeida, Head of Marketing & Sales da Fintalk. 

