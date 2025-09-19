Mercado de M&A movimenta mais de R$ 180 bilhões até agosto

O mercado de fusões e aquisições segue em ritmo acelerado em 2025. De acordo com o relatório mensal da TTR Data referente a agosto, foram registradas 1.142 transações no Brasil nos primeiros oito meses do ano, que juntas movimentaram mais de R$ 180 bilhões. O volume financeiro representa um crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2024, confirmando a tendência de operações de maior porte e relevância estratégica.

Para Nestor Casado, CEO da Capital Invest - M&A Advisors, uma das principais assessorias financeiras especializadas em M&A do Brasil, o desempenho do mercado reflete um amadurecimento das empresas brasileiras no processo de captação de investidores e expansão internacional. “Estamos vivendo um momento de consolidação e sofisticação do mercado de M&A no Brasil. As operações não são apenas quantitativamente relevantes, mas, sobretudo, estratégicas. Investidores estrangeiros têm buscado cada vez mais companhias brasileiras bem estruturadas, e nosso papel é conectar essas oportunidades, garantindo que o processo seja transparente, competitivo e crie valor sustentável para ambas as partes”, afirma Casado.

O levantamento aponta que setores ligados à tecnologia da informação, serviços de software e internet continuam liderando em número de operações. Contudo, um destaque crescente tem sido o interesse em segmentos industriais, como químicos, plásticos e materiais, que têm atraído tanto investidores locais quanto estrangeiros. Essa movimentação reflete o apetite por negócios capazes de oferecer escala, inovação e inserção em cadeias globais de fornecimento.

“A transformação digital continua sendo essencial, mas os investidores estão mais atentos à rentabilidade e à sustentabilidade dos modelos de negócio”, explica Casado. Ele acrescenta que outros setores em destaque, como Indústria, Energia, Serviços, Alimentação, Telecomunicação, Educação, Mineração, Saúde, Varejo e Transportes mostram que o apetite dos investidores está diversificado.

Segundo relatório da TTR, investidores internacionais seguem desempenhando papel central nesse movimento. Os Estados Unidos e o Reino Unido mantêm-se entre os países mais ativos em aquisições no Brasil, consolidando o caráter cross-border de parte relevante das transações anunciadas em 2025. De outro lado, empresas brasileiras também têm buscado expandir sua atuação internacional, participando de operações em mercados estratégicos, especialmente na América do Norte.

Entre as transações que chamaram atenção neste ano, está a aquisição de participação majoritária da brasileira Tecnomatiz Resinas pela alemã Albis. O negócio marca a entrada da distribuidora global de polímeros e plásticos de engenharia no mercado latino-americano por meio de uma plataforma consolidada no Brasil. A operação, anunciada em agosto, abre espaço para sinergias na cadeia de suprimentos, expansão da carteira de clientes e acesso a soluções inovadoras no setor de resinas. A Capital Invest – M&A Advisors atuou como assessora financeira exclusiva da Tecnomatiz, coordenando o lado financeiro de todas as etapas de transação, inclusive a preparação, estruturação, valuation e negociação da transação.

A Capital Invest - M&A Advisors também esteve presente em outra movimentação relevante no setor industrial, assessorando financeiramente com exclusividade a LRB na venda para o Grupo Killing. O negócio reforçou a estratégia da companhia gaúcha de ampliar sua atuação no setor químico e diversificar o portfólio de adesivos.

“A aquisição da LRB pela Killing e da Tecnomatiz pela Albis são emblemáticas do novo momento do mercado: movimentos cuidadosamente planejados, com forte sinergia comercial, operacional e tecnológica”, ressalta Casado. “Ambas negociações contaram com ganhos para todas as partes envolvidas. Foi o resultado de um cuidadoso processo de venda profissional que envolveu não apenas conectar empresas brasileiras com investidores brasileiros e estrangeiros, como também preparação, valuation, estruturação e negociações em múltiplos países.”

A expectativa para os próximos meses é de que o mercado mantenha o ritmo de crescimento, impulsionado pelo interesse estrangeiro em setores industriais e pela retomada de rodadas robustas de private equity e venture capital. Empresas que buscam atrair investidores ou explorar oportunidades de venda tendem a se beneficiar de práticas de governança mais sólidas e de um ambiente de negócios cada vez mais profissionalizado.

Até aqui, 2025 mostra um mercado de M&A em amadurecimento, onde não apenas o número de transações impressiona, mas, sobretudo, o valor estratégico e internacional das operações.