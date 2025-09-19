Banco Fibra cresce no semestre e tem rating S&P elevado

O Banco Fibra encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados sólidos e expansão consistente em todas as linhas de negócio. O lucro líquido atingiu R$ 42 milhões, frente a R$ 7,5 milhões no mesmo período de 2024 — um salto de 463%. O lucro antes de impostos (LAIR) alcançou 59 milhões, com crescimento de 201% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

A carteira de crédito expandida atingiu recorde de R$ 11,5 bilhões — alta de 42% na comparação anual, impulsionada, principalmente, pelo segmento Corporate Grupo, que registrou crescimento expressivo e chegou a R$ 3,1 bilhões. O segmento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) também evoluiu, alcançando R$ 1,4 bilhão.

A qualidade da carteira foi outro ponto de destaque do semestre: o índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 1,02% — patamar levemente superior ao 0,77% registrado em 2024, mas ainda abaixo da média do mercado. O Índice de Basileia encerrou junho em 12,31%, 157 pontos-base acima do observado no mesmo período de 2024, reforçando a solidez do banco.

Na frente de captação, o Fibra registrou saldo recorde de R$ 13,7 bilhões (+26%), com destaque para a expansão do funding internacional, que alcançou R$ 3,4 bilhões (vs. R$ 974 milhões em 2024). O saldo de CDBs chegou a R$ 9,3 bilhões.

A margem de intermediação financeira gerencial totalizou R$ 215 milhões — uma alta de 72% sobre o mesmo período do ano passado, com crescimento em todas as linhas: juros (+54%), derivativos e câmbio (+36%), fee & serviços (+R$ 25,2 milhões) e seguros (+156%).

Para o CEO do Banco Fibra, Arno Schwarz, o crescimento do primeiro semestre de 2025 reflete, entre outros fatores, o desenvolvimento de novas frentes de negócio e o sólido relacionamento que a instituição mantém com seus clientes.

“Conhecemos profundamente os setores em que atuamos e oferecemos soluções sob medida aos nossos clientes, o que nos permite crescer de forma orgânica e sustentável”, afirma Schwarz.

Entre as novas frentes que abrem espaço para a manutenção do crescimento está o Fibra Energy, empresa dedicada à comercialização e estruturação de operações no mercado livre de energia. Fibra Corretora de Seguros também evoluiu, apresentando aumento de 182% em prêmios emitidos — alcançando R$ 258 milhões —, enquanto a plataforma digital para investidores pessoas físicas registrou crescimento de 25% no semestre.

A combinação de resultados consistentes, solidez de capital (Basileia de 12,31%) e a expansão em novas frentes resultou o reconhecimento do mercado, que se materializou na elevação do rating da instituição.

Em agosto, a agência S&P elevou o rating local do Banco Fibra de brBBB+ para brA-, com perspectiva positiva, reforçando a credibilidade da instituição.

Sobre o Banco Fibra

Fundado em 1988, o Banco Fibra faz parte do Grupo Vicunha/CSN, um dos maiores conglomerados industriais do Brasil. Especializado na concessão de crédito nos segmentos Corporate, Agro e Médias Empresas e com forte atuação na cadeia produtiva do grupo, o Fibra alia tradição e solidez ao foco em atender empresas com soluções financeiras sob medida.

Sediado em São Paulo, o conglomerado Fibra é composto pelo Banco Fibra, Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., Fibra Cia. Securitizadora de Créditos Imobiliários, Fibra Corretora de Seguros Ltda. e Fibra Comercializadora de Energia Ltda, atendendo clientes em todo o país.