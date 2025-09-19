Magazine Médica completa um ano de seu programa de PLR

A Magazine Médica celebra o primeiro ciclo anual de seu Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), iniciativa que tem como objetivo fortalecer a cultura organizacional e valorizar os colaboradores. Diferente do modelo tradicional, distribuído uma vez ao ano, a empresa optou por implementar o programa em formato semestral, com duas distribuições ao longo do ano, buscando maior proximidade entre desempenho e reconhecimento.



O PLR é um benefício regulamentado pela Lei nº 10.101/2000, que permite às empresas distribuir parte dos lucros aos colaboradores com base em metas previamente acordadas. A iniciativa visa reconhecer o desempenho dos profissionais e promover maior alinhamento entre os objetivos individuais e os resultados da organização.



Segundo o diretor-presidente da empresa, Luciano Grunitzhy, a escolha pelo modelo semestral foi estratégica. “O propósito é que todos se sintam parte, tanto dos lucros, como das responsabilidades para obtê-los. Ao realizar esse momento em intervalos menores, buscamos deixar acesa a chama motivacional e a cada PLR, sentimos esse movimento se fortalecendo na empresa”, afirma.



Ele acrescenta que, do ponto de vista financeiro, a antecipação do fluxo de caixa é mínima, enquanto o impacto no engajamento é significativo.



A gerente de recursos humanos, Camila Pommerening, reforça que a periodicidade mais curta pode contribuir para manter os colaboradores focados. “Acreditamos que o pagamento feito na forma semestral permite que os profissionais visualizem os resultados de todo esforço mais rapidamente, sem esperar o ano inteiro por isso. Quando o retorno é mais próximo da entrega, os resultados tendem a ser mais consistentes”, explica.



Conforme detalha Karol Kreuz, gerente de projetos da empresa, o programa foi estruturado com base em indicadores mensuráveis, definidos por setor e alinhados às responsabilidades de cada equipe. A comunicação das metas ocorre por meio dos líderes, que contratam os objetivos com suas equipes e acompanham o desempenho ao longo do período.

“Em gestão, não existe cobrança sem mensuração. Somente aquilo que pode ser medido pode ser acompanhado, e só o que é acompanhado pode ser aperfeiçoado”, destaca Filipe Magro, diretor de operações.



Mesmo diante de desafios operacionais, como a implementação de um novo sistema ERP, os resultados do primeiro ano foram considerados positivos. “Alcançamos em ambos os ciclos as metas propostas pela empresa. A equipe entendeu o objetivo do projeto e buscou atingir as metas, mesmo em um contexto complexo”, percebe Magro.



A percepção interna também foi favorável. Grunitzhy relata que o programa gerou mudanças no comportamento dos colaboradores. “Hoje, andando pelos corredores da empresa, vemos uma equipe engajada, que entendeu o propósito do PLR. Os gestores precisam cobrar menos, porque cada um criou uma consciência de empresa”, comenta.



Camila Pommerening observa que houve redução de absenteísmo e turnover, além de aumento na produtividade. “O resultado coletivo está diretamente ligado ao benefício financeiro de todos. O PLR tem como foco criar um senso de propósito compartilhado, e os colaboradores entenderam que seu desempenho impacta diretamente nos resultados da empresa”, detalha.



Além do PLR, a Magazine Médica mantém um pacote de benefícios estruturado, que inclui plano de saúde, vale-alimentação, transporte terceirizado e convênios. A empresa também investe em capacitação técnica e comportamental, com treinamentos em segurança no trabalho, comunicação e liderança. Projetos de integração, como o Apadrinhar, e políticas de valorização interna complementam a estratégia de retenção.



Grunitzhy destaca que a valorização busca ir além dos benefícios tangíveis. “Oferecer um ambiente em que as pessoas possam se desenvolver é primordial. Mostrar o potencial que cada um tem é quase acima de todas as outras ações”.



Diante de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, Pommerening ressalta que iniciativas como o PLR têm ganhado relevância ao reconhecer o esforço dos profissionais.

“Essa nova geração busca mais do que um salário fixo. Eles valorizam os benefícios ofertados, um clima organizacional agradável e uma empresa que gera oportunidade e espaço para o colaborador se destacar e crescer”, conclui.



