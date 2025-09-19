Trends moldam estratégias e impulsionam o marketing digital

As tendências digitais, conhecidas popularmente como trends, têm exercido um impacto crescente no marketing, especialmente no ambiente das redes sociais. Com ciclos acelerados e ampla disseminação, essas tendências se tornaram ferramentas estratégicas para marcas que desejam aumentar sua visibilidade e engajamento com o público-alvo.

A dinâmica de participação em trends, por meio de desafios, áudios populares, formatos visuais ou hashtags específicas, define o comportamento online de milhões de usuários e cria oportunidades de marketing para as empresas se conectarem de forma rápida e direta com comunidades digitais.

Influência direta nas estratégias de conteúdo

Segundo levantamento da Hootsuite, 82% dos profissionais de marketing afirmam estar confiantes em sua capacidade de acompanhar tendências de redes sociais. Ao utilizar formatos que já estão em evidência em plataformas como o TikTok, por exemplo, as marcas conseguem se inserir em conversas populares, aumentando as chances de viralização sem custos adicionais de mídia — o chamado alcance orgânico.







Desafios de acompanhar o ritmo

Apesar das vantagens, o uso de trends também apresenta desafios. O ciclo de vida curto dessas tendências pode gerar conteúdos rapidamente obsoletos, exigindo que as equipes de marketing estejam constantemente atualizadas e prontas para reagir em tempo real.

Além disso, a aderência a determinadas trends pode não ser compatível com todos os perfis de marca, o que exige uma análise criteriosa de contexto e identidade.

É o que reforça Rafael Monteiro, sócio da Agência de Marketing Digital Fizzing 360:

“O grande impacto do marketing de influência é manter a naturalidade dessas ações, já que os internautas já perceberam que muitos influenciadores estão se tornando apenas reféns de marcas e seus produtos e serviços em detrimento da naturalidade de ter experiências vívidas e reais. Então, apesar das tendências formarem um norte a se seguir, os virais estão cada vez mais rápidos — vide o morango do amor, que apareceu e sumiu em menos de duas semanas.”

Dados e métricas como aliados

Outro ponto relevante é a análise de dados para avaliar o impacto das trends. Ferramentas de monitoramento de redes sociais e análise de métricas são fundamentais para entender quais movimentos realmente repercutem entre o público da marca.

“O uso das ferramentas de monitoramento e seus dados faz com que consigamos unir dois mundos que são constantemente separados: performance digital e branding. Quando usamos tendências, é natural que tenhamos valorização de marcas e experiências, e o uso massivo de dados para interpretar isso é o cenário no qual o marketing tem sido constantemente desafiado nos últimos anos”, afirma Rafael Monteiro.







O papel dos influenciadores nas trends

A profissionalização do marketing de influência também está diretamente ligada à utilização de trends. Influenciadores digitais muitas vezes atuam como catalisadores de tendências, sendo os primeiros a aderir ou mesmo criar movimentos que posteriormente são adotados por marcas, como aponta uma pesquisa realizada pela Youpix em parceria com a Nielsen.

Nela, cerca de 80% dos participantes afirmaram já ter comprado um produto recomendado nas redes sociais, e 45% dos consumidores disseram que suas expectativas foram superadas após adquirir algo indicado por um criador de conteúdo. A parceria com esses criadores de conteúdo tem sido uma das estratégias mais utilizadas para alcançar novas audiências.

Marcas buscam inserção cultural em tempo real

Empresas dos mais diversos setores têm investido em equipes especializadas em cultura digital e tendências. Como também aponta o levantamento da Hootsuite, citado anteriormente, pelo menos um terço das marcas utiliza ferramentas para acompanhar tendências. Um bom exemplo desse tipo de ferramenta é o Google Trends.

O objetivo com isso é garantir que a marca esteja inserida nas conversas certas, no momento certo, com a linguagem adequada ao seu público.

Nos últimos meses, algumas tendências específicas ganharam destaque nas redes sociais e vêm sendo exploradas por influenciadores e marcas. Entre elas, estão o pistache — tanto a cor quanto o sabor — associado a produtos de moda, beleza e gastronomia; o personagem Labubu, que viralizou como item de colecionador e símbolo de status; o “morango do amor”; e a marca independente Bobbie Goods, que se tornou referência de estilo visual e identidade artística entre o público jovem.

No contexto pós-pandemia, o comportamento do consumidor também se mostrou mais propenso à conexão com conteúdos dinâmicos e informais, abrindo espaço para que as trends ganhem ainda mais relevância como instrumentos de aproximação e humanização das marcas.

Novos formatos

A atuação em tempo real e o uso de conteúdos efêmeros também influenciaram o ritmo da produção de marketing. Formatos como Reels, Shorts e Stories passaram a ser priorizados em estratégias de marketing, justamente por estarem mais alinhados com as dinâmicas das trends virais.

De acordo com o Relatório de Tendências de Marketing 2025 da HubSpot, os vídeos curtos dominaram o cenário:

Cerca de 29,18% dos profissionais de marketing utilizam esse formato com mais frequência do que qualquer outro.

Além disso, 21,02% afirmam que ele é o que proporciona o maior retorno sobre o investimento (ROI).

Tendências devem continuar influenciando o setor

Apostar nas tendências que viralizam nas redes sociais é uma estratégia eficaz para ampliar o tráfego de referência e os compartilhamentos. Mas esse uso precisa ser estratégico, já que, apesar de 82% dos gestores de mídias sociais afirmarem estar por dentro das tendências atuais, poucos acreditam que aderir a todas elas seja sempre a melhor escolha — e uma dose de cautela é, de fato, essencial.