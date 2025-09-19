Convênio entre Riopae e Clinilab amplia serviços de saúde

O Grupo Riopae anunciou uma nova parceria e convênio com o Clinilab, localizado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O objetivo é oferecer exames de imagem e laboratoriais, além de reforçar o compromisso da instituição em garantir um cuidado acessível e humanizado.



Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, explica que a iniciativa busca ampliar a atuação da empresa em Belford Roxo, município vizinho a São João de Meriti, assim como em outras cidades da região. Segundo ele, o acordo possibilita a oferta de exames a custos acessíveis, fortalecendo a presença da marca de maneira positiva e associando-a a benefícios que impactam diretamente a vida do consumidor final.



“A parceria reforça o compromisso da Riopae em cuidar integralmente das famílias em todas as fases, oferecendo mais qualidade de vida, tranquilidade, saúde e bem-estar. Além disso, desperta o interesse de aquisição entre não associados”, acrescenta. O empresário também reforça que os equipamentos da Clinilab são modernos e de qualidade, o que garante ainda mais segurança e confiança aos usuários.



Além dos exames, o Clinilab também oferecerá aos associados consultas em especialidades selecionadas pelo valor simbólico de R$ 12. De acordo com Vinicius Chaves, a unidade disponibiliza uma ampla gama de exames, incluindo ultrassonografia, tomografia, densitometria óssea, eletrocardiograma, mamografia, radiografia, entre outros.

Histórico e contexto



Fundada em fevereiro de 2000, a Riopae surgiu com a proposta de ampliar o acesso a serviços de saúde e assistência à população. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma instituição que vai além do tradicional plano funerário, oferecendo atendimentos médicos e odontológicos, descontos em estabelecimentos parceiros, além de seguro de vida e programas de incentivo voltados à segurança financeira das famílias. Presente em São João de Meriti, a entidade vem ampliando sua atuação na Baixada Fluminense, alcançando um público cada vez mais diversificado.



Entre 2006 e 2024, os planos de saúde registraram um aumento acumulado de aproximadamente 327%, segundo levantamento do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS). Os números configuram-se como o principal elemento de pressão nos gastos do grupo “Saúde e Cuidados Pessoais”, que integra o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse percentual representa quase o dobro da inflação geral medida pelo indicador no mesmo período, que ficou em torno de 170%.



"A Riopae tem buscado novas formas de se desenvolver e se adaptar às demandas do mercado. Nosso objetivo é ampliar os serviços oferecidos aos associados, por meio de parcerias e iniciativas que tragam benefícios concretos. Estamos em processo de expansão e acompanhamos de perto as tendências do setor, embora ainda não possamos antecipar quais serão os próximos passos”, conclui Vinicius.



