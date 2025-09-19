ContaJá lança assistente virtual com foco em agilidade

A ContaJá Contabilidade Online, startup que atua com solução contábil, tecnologia e otimização de processos, acaba de lançar uma nova solução voltada à automação de atendimentos por meio do WhatsApp, o Contagenio IA. O assistente virtual foi desenvolvido com o objetivo de tornar o relacionamento com o cliente mais ágil e direto, atendendo a uma demanda crescente por simplificação no acesso a informações fiscais e operacionais.



Segundo Hudson Batista, CPO da empresa, a ideia surgiu da observação de um comportamento recorrente entre os empresários na busca por um canal de atendimento mais intuitivo e menos burocrático.

“O que percebemos no mercado é que os clientes não querem mais interfaces complicadas ou menus cheios de etapas. Eles querem conversar em linguagem natural e resolver tudo em tempo real, da forma mais prática possível”, afirma.



A proposta do Contagenio é justamente atender, orientar e executar solicitações diretamente pelo WhatsApp, sem a necessidade de navegar por sistemas complexos. Na prática, o assistente está disponível 24 horas por dia, sem custo adicional para os clientes da ContaJá.

“Ele funciona como um parceiro de bolso do empresário, pronto para responder dúvidas e ajudar em situações do dia a dia, como consultar impostos, verificar faturas em aberto ou até tirar dúvidas sobre emissão de nota fiscal”, explica o executivo.



A primeira versão da ferramenta já permite a realização de atendimentos automatizados sobre processos contábeis, orientações da empresa, alterações contratuais e até a solicitação de baixa de CNPJ. A expectativa, segundo Batista, é que em breve o assistente também seja capaz de emitir notas fiscais diretamente pelo aplicativo, utilizando linguagem natural. “Estamos avançando rápido. A ideia é que o cliente possa resolver tudo com uma simples conversa”, afirma.



Apesar da automação, o Contagenio IA não foi concebido para substituir o contato humano. De acordo com o executivo, a proposta é complementar o trabalho da equipe, oferecendo agilidade sem abrir mão da personalização.

“A contabilidade precisa ser humanizada, mas também ágil. A ferramenta garante velocidade nas respostas e facilita o acesso a serviços, enquanto nossa equipe continua disponível para dar suporte mais próximo quando necessário”, reforça.



A integração com os demais serviços da empresa é outro ponto de destaque. Inicialmente, o assistente atua como facilitador da rotina contábil, mas a empresa planeja expandir sua atuação para todo o ciclo do cliente, incluindo a abertura de empresas. “Queremos que, no futuro, desde o primeiro contato até a gestão completa, o empresário tenha a experiência de resolver tudo pelo WhatsApp”, projeta Batista.



O lançamento do Contagenio IA ocorre em um momento de transformação acelerada no setor contábil, impulsionado pelo avanço da inteligência artificial. Ferramentas baseadas em IA têm sido aplicadas para automatizar tarefas repetitivas, como conciliação bancária e classificação de documentos, além de oferecer recursos de análise preditiva e detecção de inconsistências.

De acordo com Batista, essas tecnologias não substituem os profissionais da área, mas ampliam sua capacidade de atuação, permitindo foco em atividades mais estratégicas.



“A IA está transformando a contabilidade ao reduzir prazos, aumentar a qualidade das entregas e simplificar a vida do empresário. Ela não substitui o contador, mas o potencializa, garantindo que o empresário tenha mais tempo para focar no que realmente importa: fazer o negócio crescer”, conclui.



Para saber mais, basta acessar:https://contaja.com.br