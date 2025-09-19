Brasil e EUA disputam exclusividade de artigo esportivo

O pesquisador brasileiro Guilherme Sanches de Araujo, radicado nos Estados Unidos, está diante de uma decisão incomum no meio acadêmico: escolher entre duas revistas científicas — uma brasileira e outra americana — interessadas em publicar seu mais recente artigo sobre treinamento esportivo de base.

Intitulado “Impact of Specific Periodization and Foster’s Scale on Technical and Emotional Development of Young Volleyball Athletes (13–16 years old)”, o trabalho analisa como a organização de cargas de treino pode afetar o desempenho técnico e emocional de adolescentes em formação esportiva.

O estudo, que levou mais de seis anos para ser concluído, gerou interesse simultâneo da Revista Científica Núcleo do Conhecimento, uma das maiores publicações acadêmicas do Brasil, e da americana Advances in Physical Education, editada pela Scientific Research Publishing (SCIRP), com sede na Califórnia.

Em entrevista, Guilherme declarou:

"Venho desenvolvendo esse estudo há cerca de seis anos. Fiquei muito feliz com os convites das duas revistas e isso mostra a importância do trabalho para o esporte".

Ex-atleta de voleibol profissional do Santos F.C., Guilherme atualmente atua como pesquisador no GAB Community Institute, instituição de ensino superior com sede em Orlando, na Flórida. A experiência prática com o esporte e o conhecimento acadêmico se uniram na elaboração de um modelo de periodização específico que, aliado à escala de Foster — ferramenta utilizada para mensurar percepção subjetiva de esforço — demonstra efeitos concretos no desenvolvimento técnico, emocional e até cognitivo dos atletas.

A pesquisa analisou uma amostra de jovens atletas com idades entre 13 e 16 anos, avaliando a correlação entre intensidade de treino, percepção emocional e desempenho técnico. Os resultados indicaram que a ausência de planejamento individualizado pode gerar sobrecarga, prejudicando não apenas a evolução esportiva, mas também aspectos emocionais dos atletas em formação.

“Embora tenha como foco o voleibol, esse modelo pode ser facilmente adaptado para outras modalidades esportivas”, complementa Guilherme.

A expectativa é de que a publicação do estudo, prevista para o segundo semestre de 2025, amplie os debates sobre a importância da ciência no planejamento esportivo, especialmente em categorias de base. A decisão final sobre qual revista publicará o trabalho deve ser anunciada nas próximas semanas.