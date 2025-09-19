Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Moinhos de Vento e outros bairros que seguem em alta no mercado imobiliário

O mercado imobiliário de Porto Alegre segue se movimentando em 2025, com bairros como Moinhos de Vento, Bela Vista, Petrópolis, Jardim Europa e Centro Histórico registrando forte procura e valorização. Mesmo em um cenário econômico desafiador, lançamentos estratégicos e a demanda por imóveis de médio e alto padrão consolidam a capital gaúcha como referência em liquidez e qualidade de vida.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/09/2025 10:27

compartilhe

Siga no
x
Moinhos de Vento e outros bairros que seguem em alta no mercado imobiliário
Moinhos de Vento e outros bairros que seguem em alta no mercado imobiliário crédito: DINO

O mercado imobiliário de Porto Alegre apresenta dinâmicas distintas entre os bairros e, em 2025, alguns deles se destacam pela valorização e pelo volume de negócios. Regiões como Moinhos de Vento, Bela Vista, Jardim Europa e Petrópolis continuam entre as mais procuradas, tanto por compradores quanto por investidores.

O mercado de Porto Alegre mostra resiliência e atratividade mesmo em um cenário desafiador, com bairros como Moinhos e Jardim Europa reforçando esse movimento.

De acordo com análises divulgadas por entidades do setor, a procura por imóveis de médio e alto padrão permanece consistente em bairros tradicionais, impulsionada pela combinação de qualidade de vida, infraestrutura consolidada e localização estratégica. Esse perfil atrai tanto famílias quanto investidores interessados em imóveis de longo prazo.

Em Petrópolis, a demanda se mantém estável mesmo em períodos com menor número de lançamentos, reforçando a atratividade da região e a valorização dos imóveis já disponíveis.

Áreas em transformação, como o Centro Histórico, também ganham espaço no radar dos compradores, especialmente após novos empreendimentos que colaboram para a revitalização da região.

Esse movimento reforça Porto Alegre como um mercado dinâmico, no qual bairros consolidados e em renovação continuam a acompanhar as tendências de valorização observadas nos principais centros urbanos do país.



Website: https://www.urban.imb.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay