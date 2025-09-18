UBG Oil Ventures expande presença global atuando como fornecedora-chave para grandes empresas de EPC nos segmentos de petróleo e gás, mineração e indústria

A UBG Oil Ventures, uma empresa líder em gerenciamento de projetos e principal fornecedora de equipamentos para grandes empresas de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção), anunciou hoje uma expansão estratégica para os Estados Unidos e América Latina. Esta mudança potencializa a capacidade da empresa de oferecer suporte a projetos de grande escala na América do Norte e do Sul.

Diante da crescente demanda por serviços de gerenciamento de projetos, equipamentos de alta qualidade e soluções de aquisição, a UBG Oil Ventures está fortalecendo sua cadeia de suprimentos e infraestrutura logística para atender, de maneira mais eficiente, os principais mercados. A expansão inclui novas parcerias regionais, instalações de distribuição expandidas e capacidades de serviço aprimoradas para atender às necessidades em evolução de seus clientes.

“Esta expansão nos Estados Unidos, assim como no México e na Argentina, representa um passo importante em nossa estratégia de crescimento global”, disse Alex Utrera, presidente da UBG Oil Ventures. “Ao consolidar nossa presença em regiões como o Texas, Colorado e internacionalmente, podemos atender melhor as empresas de EPC com acesso mais rápido a equipamentos de alta qualidade, além de soluções de gerenciamento de projetos, assegurando a execução eficiente de projetos complexos nas áreas de energia e industrial.”

Impulsionando o crescimento global por meio de investimentos estratégicos

O investimento da UBG Oil Ventures em operações regionais na América do Norte e do Sul tem como objetivo acelerar as aquisições, reduzir os prazos de entrega e aprimorar a eficiência da cadeia de suprimentos por meio de sua plataforma exclusiva STRATUS Procurement Intelligence™, que aproveita a priorização de agilização orientada por IA.

Com um histórico comprovado de apoio a iniciativas de grande porte, a companhia segue consolidando sua posição como parceira e fornecedora global confiável para projetos nas áreas de petróleo e gás, mineração e industrial.

Competências apresentadas na Valve World Americas Expo & Conference 2025

Destacando seu compromisso em atender sua crescente base de clientes, a UBG Oil Ventures apresentou seus planos de expansão e soluções na Valve World Americas Expo & Conference 2025, realizada de 4 a 5 de junho no George R. Brown Convention Center em Houston, Texas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250917722888/pt/

Para mais informações, visite www.ubgoilventures.com ou entre em contato com:

Contato com a mídia

Oriana Bafunno

Gerente de Marketing

UBG Oil Ventures

obafunno@ubgoilventures.com

307-200-9845