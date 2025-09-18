Gráfica Online é indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2025

No dia 01 de setembro começou a votação da 15ª edição do Prêmio Reclame Aqui 2025 , que reúne empresas do Brasil todo a concorrer ao prêmio de melhor reputação e atendimento por meio de votação popular.

Evento que ocorre anualmente desde 2010, já contabilizou em sua plataforma mais de 15 milhões de votos, mais de 2 mil empresas inscritas e mais de 300 empresas premiadas. Neste ano, já foram contabilizados mais de 8 milhões de votos, com encerramento da votação previsto para 07 de novembro e cerimônia de entrega do prêmio em troféu com agendamento para os dias 08 e 09 de dezembro em uma festa de gala.

Dentre centenas de empresas indicadas, a GIV Online, empresa do ramo gráfico que atua no mercado de impressos personalizados, foi indicada pela 5ª vez consecutiva para concorrer ao prêmio na categoria Gráfica Online.

Em uma entrevista inédita com a Gerente de Relacionamento Karla Almeida e a Subgerente de Relacionamento, Vitória Araújo da Gráfica GIV Online, as mesmas contam um pouco sobre o perfil do cliente da gráfica, desafios e a importância desse prêmio para a empresa:

Qual o seu olhar sobre o perfil do cliente hoje?

Karla Almeida - “O cliente está cada vez mais antenado! Ele valoriza não apenas preço e qualidade, mas principalmente segurança, agilidade e transparência em toda a jornada de compra. Geralmente, está em busca de uma empresa que escute suas necessidades e ofereça soluções rápidas, sem burocracia, com atendimento próximo e humanizado. Esse perfil nos desafia diariamente a sermos não apenas fornecedores, mas realmente parceiros!”

Quais os desafios para manter uma reputação positiva no Reclame Aqui?

Karla Almeida - “O maior desafio é manter a consistência. Não basta resolver um problema ou atender bem em um único momento. Precisamos garantir excelência em cada contato. Além disso, é fundamental agir com empatia e clareza, transformando cada situação em oportunidade de aprendizado. O Reclame Aqui é um termômetro real de como nossos clientes nos enxergam, e isso exige que estejamos atentos e comprometidos com melhorias constantes.”

O que o cliente representa para a empresa?

Karla Almeida - “Nosso cliente é o centro de tudo que fazemos! Ele representa a razão da nossa existência e é quem nos impulsiona a inovar, evoluir e buscar resultados cada vez melhores! Cada impresso, cada feedback e cada parceria que surge, reforçam que o nosso trabalho só tem sentido porque temos parceiros que acreditam em nós!”

A GIV foi indicada pela 5º vez consecutiva ao Prêmio Reclame Aqui. O que isso representa para a empresa?

Vitória Araújo - “Ser indicada pela 5ª vez consecutiva ao Prêmio Reclame Aqui é motivo não somente de orgulho, mas também de responsabilidade e um sinal do quanto estamos no caminho certo. Em 2025, estamos fortalecendo ainda mais a inovação em dois pilares: produtos e relacionamento. Investimos em novas soluções gráficas, com qualidade e diversidade cada vez maiores, e evoluímos no atendimento para que ele seja sempre relacional, próximo e humano. Nosso objetivo é simples: que cada cliente veja na GIV não apenas uma gráfica, mas uma parceira confiável em todos os momentos”.

Quais os impactos que esse prêmio pode gerar à marca?

Vitória Araújo - “Se a GIV conquistar esse prêmio, será muito mais do que um título, será a voz de cada cliente que nos escolheu, confiou e caminhou conosco. O impacto será enorme para a marca, pois reforçará que ser gráfica parceira é realmente o que nos diferencia… alguém que entende, apoia e resolve. Esse reconhecimento nos motiva a crescer ainda mais, lado a lado com cada pessoa que faz parte da nossa história, que são os nossos clientes”, conclui a subgerente da GIV Online.

De acordo com o Reclame Aqui, a publicação dos resultados está prevista para 10 de dezembro, após a cerimônia de entrega do prêmio.