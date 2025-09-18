Strip malls: grandes marcas miram o varejo de proximidade

O foco na conveniência e na praticidade tem levado grandes redes de varejo a investir, cada vez mais, no formato de proximidade. Para se ter ideia do tamanho desse movimento, o GPA anunciou, recentemente, o fechamento de lojas maiores e abertura de formatos mini, como o Minuto Pão de Açúcar.



Com uma rentabilidade superior, as lojas pensadas no varejo de proximidade têm rápida maturação - cerca de sete meses. Com posicionamento premium, alto potencial de capilaridade e formato maduro e escalável, esse modelo de negócio formou a parceira ideal com os strip malls.



"Em São Paulo, as grandes redes varejistas analisaram o adensamento e a verticalização da cidade e chegaram à conclusão de que os formatos de proximidade são mais rentáveis e fáceis de abrir, uma vez que as lojas têm até 400 m²", explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a concepção e gestão de strip malls.



Para se ter ideia da convergência entre o varejo de proximidade e os minimercados, em 2024, 29 aberturas de loja do GPA foram Minuto Pão de Açúcar, 11 do Mini Extra e 1 do Pão de Açúcar Fresh.



O Censo dos Strip Malls 2024, levantamento realizado pela Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls), indica que, dos 200 empreendimentos analisados, 96% estão situados na região Sudeste, o que abre inúmeras possibilidades de negócio.



Saad, que também é presidente do conselho da ABMalls, destaca que esse movimento de expansão elevou a busca pelos serviços de consultoria de strip malls, entendendo a localização, mix de serviços e concepção do projeto ideal. Com 13 anos de atuação, a MEC Malls tem 13 empreendimentos próprios atualmente e também presta serviços de consultoria e gestão a outros negócios.



"Com uma demanda cada vez maior por locais como os strip malls, que concentram diversas operações em um só local, é natural que, cada vez mais, grandes redes adaptem seu modelo de negócio a esse consumidor, que tem maior poder aquisitivo e é um cliente recorrente", explica Mario Thurler, sócio-fundador da MEC Malls.



Ele enfatiza, inclusive, que cresceu o número de empresários disponíveis a investir no segmento de strip malls. "Cada vez mais, investidores ou empreendedores que possuam um terreno em área estratégica nos procuram para receber orientações sobre como conceber e gerir esse tipo de negócio", diz.

Também alinhado à tendência de foco no consumidor de bairro, o Carrefour ampliou sua presença no varejo de vizinhança. Das 1.041 lojas do grupo no país, 173 são da bandeira Express. Redes como Oxxo e Hirota são outros exemplos de marcas que focam no modelo de proximidade.



"O que vemos hoje em dia é o retorno do comércio de bairro, em que há um atendimento mais personalizado e dedicado ao consumidor. As grandes marcas perceberam isso e estão se adaptando à nova realidade", completam os sócios da MEC Malls.