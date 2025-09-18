AllStrategy anuncia união com a Prophix®

A AllStrategy, empresa brasileira especializada em softwares para automação da gestão orçamentária e do fluxo de caixa, foi adquirida pela Prophix®, multinacional voltada para gestão de desempenho financeiro. Esse movimento estratégico marca uma nova era na história da AllStrategy — expandindo seu impacto do Brasil para o mundo — e representa um passo significativo na estratégia de crescimento da Prophix na América Latina.

Fundada em 2003 por Carlos Augusto Moreira (Guto) e Claudio Moreira, a AllStrategy esteve na vanguarda do desenvolvimento de softwares de orçamento e planejamento no Brasil. A empresa lançou produtos como o AllStrategy Plano e o AllStrategy Fluxo, apoiando milhares de líderes financeiros em todo o país a fortalecer o controle financeiro, a previsibilidade e a tomada de decisões estratégicas.

Sob o novo nome “AllStrategy, a Prophix Company”, o negócio manterá seus valores, sua cultura e o compromisso com os clientes brasileiros, ao mesmo tempo em que ganha a escala e os recursos de um líder global.

Com sua plataforma Prophix One™, a Prophix oferece um portfólio unificado de soluções impulsionadas por inteligência artificial que apoiam de ponta a ponta as necessidades dos CFOs e líderes financeiros — soluções que agora também estarão disponíveis para os clientes da AllStrategy.

Para liderar este novo capítulo, Roberto Dariva foi nomeado Managing Director, LATAM. Com ampla experiência em liderança no setor de tecnologia, Dariva conduzirá a empresa nessa fase de expansão global, garantindo a continuidade da inovação e suporte aos clientes.

“Este é um momento muito especial para a AllStrategy”, afirma Roberto Dariva. “Por mais de 20 anos, a empresa foi referência em inovação em gestão financeira no Brasil. Agora, com a Prophix, levaremos esse legado adiante — oferecendo soluções ainda mais robustas, apoiadas por inteligência artificial, aos nossos clientes no Brasil e em toda a América Latina.”

“O Brasil sempre foi um polo de inovação financeira, e a AllStrategy é um exemplo brilhante disso”, afirma Alok Ajmera, Presidente e CEO da Prophix. “Temos muito orgulho em receber a equipe da AllStrategy na família Prophix. Juntos, continuaremos investindo no Brasil, ampliando oportunidades e ajudando líderes financeiros a alcançar seus objetivos estratégicos.”

Com essa transição, os cofundadores da AllStrategy, Guto e Claudio Moreira, deixam a empresa para seguir novos projetos. A visão e liderança construídas por eles ajudaram a AllStrategy a moldar o posicionamento da marca para o futuro.

E esta união parece ser apenas o começo pois a Prophix pretende continuar expandindo seus investimentos na América Latina trazendo novos produtos, parcerias locais e uma equipe em crescimento dedicada a gerar resultados para os líderes financeiros. Com a plataforma global da Prophix e a expertise local da AllStrategy, a empresa está preparada para continuar moldando o futuro da gestão financeira — partindo do Brasil e expandindo para o mundo.





Sobre a Prophix

Desenvolvida para equipes financeiras em crescimento, a Prophix® acumula quase 40 anos de experiência financeira e setorial e tem mais de 3.000 clientes ativos em todo o mundo. O Prophix One™, a Plataforma de Performance Financeira da Prophix, combina IA, automação e tecnologia intuitiva para simplificar trabalhos mais complexos e apoiar uma função financeira mais estratégica.