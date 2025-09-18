Textron Aviation amplia soluções de conectividade de pós-venda para o Cessna Citation Latitude oferecendo Internet de alta velocidade da Starlink

Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje uma solução adicional de conectividade da Internet de alta velocidade para o Cessna Citation Latitude, após a emissão do Certificado de Tipo Suplementar (STC) da AeroMech pela Administração Federal de Aviação (FAA) para conectividade da Internet de alta velocidade da Starlink. O STC da AeroMech utiliza a constelação de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) da Starlink para fornecer conectividade mais confiável em terra, água e áreas remotas, onde o Wi-Fi tradicional de bordo pode não ter serviço.

"Com a conectividade da Starlink agora disponível como atualização, os clientes do Citation Latitude podem desfrutar de uma experiência de voo fluida e de alta velocidade, que os mantém conectados em mais lugares aonde voam", disse Brian Rohloff, Vice-Presidente Sênior de Suporte ao Cliente. "Esta melhoria reflete nosso compromisso com a inovação e eleva a reputação do Latitude como o jato executivo de médio porte com mais entregas do mundo, reconhecido por seu desempenho excepcional e conforto de cabine."

Os clientes podem agendar a instalação da atualização nos Centros de Serviços de Aviação Textron da América do Norte e nos Centros de Serviços Internacionais. O STC da AeroMech utiliza um kit de aviação da Starlink, composto por um terminal aeronáutico (antena), unidade de fonte de alimentação (PSU), pontos de acesso sem fio (WAPs) e cabeamento, requerendo somente a entrada de energia da aeronave. Saiba mais sobre a atualização aqui.

