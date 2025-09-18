illumynt, empresa do grupo CNE Direct, anuncia Jörg Herbarth como novo CEO

A illumynt, de propriedade da CNE Direct, tem o prazer de comunicar a promoção de Jörg Herbarth ao cargo de diretor executivo

Jörg tem sido um membro fundamental da equipe de liderança executiva da illumynt desde que ingressou na empresa em junho de 2022, mais recentemente atuando como diretor de operações. Em sua nova função como CEO, Jörg liderará a missão da illumynt de se tornar a fornecedora número um de soluções de descarte de ativos de TI (ITAD) centradas em IA e dados globalmente.

Paul Knight, atual CEO da illumynt, assumirá a função de fundador e presidente. Nessa função, Paul continuará apoiando a equipe executiva com orientação estratégica, enquanto Jörg assume a liderança total das operações diárias e das iniciativas de expansão global.

O Sr. Knight retornou da aposentadoria há um ano para liderar novas iniciativas e impulsionar a direção estratégica da empresa. Com as mudanças necessárias já implementadas, ele está entusiasmado em conduzir agora a transição para uma função reduzida.

Sob a liderança de Jörg, a illumynt seguirá seu rápido crescimento, ampliando suas capacidades globais de cadeia reversa de suprimentos para fabricantes (OEMs), provedores de nuvem e empresas, ao mesmo tempo em que consolida sua reputação como líder do setor em serviços de ITAD sustentáveis, seguros e orientados por valor. Com o uso de dados, automação e inteligência artificial, a illumynt reafirma seu compromisso de oferecer aos clientes os mais elevados padrões de conformidade, segurança e responsabilidade ambiental.

“A illumynt está na vanguarda da reformulação da disposição de ativos de TI para a era da IA”, afirmou Jörg Herbarth. “É uma honra liderar nossa talentosa equipe globalàmedida que continuamos a crescer, inovar e oferecer soluções excepcionais que atendem às necessidades em constante evolução de nossos parceiros e clientes.”

Para informações adicionais sobre a illumynt, visite http://www.illumynt.com, ou siga-nos no LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/illumynt.

