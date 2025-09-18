LG forma talentos no AM e economiza 20 mil horas com BotCity

A LG Electronics, uma das maiores fabricantes globais de eletroeletrônicos, transformou sua operação no Polo Industrial de Manaus ao investir em automação inteligente com a linguagem Python e a plataforma BotCity. Em dois anos, a empresa automatizou mais de 100 processos e eliminou mais de 20 mil horas de trabalho manual, enquanto simultaneamente criou uma força de trabalho interna altamente capacitada por meio do DX Academy. O programa teve como objetivo aumentar a capacidade da empresa de entregar novas automações de forma rápida, segura e escalável.

O projeto surgiu para solucionar desafios enfrentados pela operação brasileira. Segundo Nelson Alexandre Gouvea, gerente geral da DX e relações governamentais na LG Electronics, as ferramentas low-code apresentavam altos custos de implantação e algumas dificuldades relacionados à segurança da informação, um requisito importante para a LG.

Além disso, havia entraves culturais, como a centralização excessiva das iniciativas de automação, a resistência de outras áreas, preocupadas com o impacto sobre seus empregos e a carência de mão de obra qualificada na região Norte, que limitava a capacidade de escalar o projeto.

Como resposta, a LG criou o DX Academy em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e o Instituto Eldorado. O objetivo foi capacitar desenvolvedores locais em Python com foco específico nas necessidades industriais e na utilização estratégica da plataforma BotCity para governança centralizada.

A LG utilizou a plataforma BotCity para governança centralizada, rastreabilidade e agilidade na operação de dezenas de robôs responsáveis por monitorar e executar processos críticos. As automações abrangeram leitura automatizada de milhares de PDFs e notas fiscais, coleta estruturada e análise automática de dados em sistemas ERP, além do envio diário de relatórios estratégicos por e-mail, com total organização, controle e escalabilidade proporcionadas pela BotCity.

“Conhecemos a BotCity em um evento em Manaus e, em poucas semanas, já estávamos rodando nossos primeiros projetos. Foi o encaixe perfeito entre visão estratégica e agilidade técnica”, afirmou Nelson Alexandre Gouvea.

Os resultados rapidamente superaram as expectativas. Em apenas um ano, foram economizadas 5 mil horas de trabalho manual, número que quadruplicou no segundo ano, ultrapassando 20 mil horas. Um único projeto de logística gerou uma economia superior a 3 mil horas, enquanto uma automação para coleta e análise de dados reduziu mais de 1.300 horas. Esse desempenho promoveu uma mudança cultural interna, fortalecendo a automação como ferramenta estratégica.

“As áreas não entendiam que a automação era aliada. No início, íamos atrás dos departamentos para mostrar que estávamos aqui para otimizar, não substituir. Hoje em dia, eles vêm com os processos atrás da gente. Então, teve uma mudança de mentalidade, mas isso vem sendo construído desde o início, desde 2022”, explicou Lohan Silva, desenvolvedor da LG e ex-aluno do DX Academy.

O impacto estratégico da capacitação também ganhou destaque: em dois anos, o DX Academy formou mais de 80 jovens especialistas em automações com Python e BotCity, criando uma força técnica para sustentar e expandir a estratégia de automação da LG regional e globalmente. Entre eles está Victor Brito, ex-aluno da DX Academy, que relata sua trajetória: “Eu entrei conhecendo só o básico. Hoje desenvolvo automações que economizaram mais de 1.300 horas e sou estagiário na LG. A gente transforma a indústria e transforma as pessoas”. O sucesso do projeto posicionou a operação brasileira como referência técnica global dentro da LG Electronics.

O próximo passo é expandir o DX Academy para o interior do Amazonas, ampliando sua base de profissionais capacitados. Além disso, a empresa planeja implementar a plataforma BotCity em suas 28 subsidiárias globais, tornando o projeto brasileiro modelo mundial de escalabilidade, eficiência operacional e governança tecnológica. A LG também planeja levar automações em Python com BotCity para setores como comércio e escolas públicas, ampliando ainda mais seu impacto.

“Se eu tivesse que resumir a contribuição da automação em Python do DX Academy e BotCity, em uma frase, seria: é o motor fundamental que impulsiona a transformação digital dentro da LG Electronics”, concluiu Nelson Alexandre Gouvea.

Mais detalhes sobre esse projeto estão disponíveis na íntegra em: https://www.botcity.dev/br/cases/lg-electronics2

Sobre a BotCity

A BotCity é uma plataforma de governança centralizada de automações inteligentes para grandes empresas que visa permitir às equipes técnicas criar, operar e escalar bots de alto desempenho com eficiência e segurança. Além de eliminar o lock-in tecnológico, a solução também oferece controle total sobre scripts Python dispersos, combatendo o Shadow Python com rastreabilidade, versionamento e orquestração unificada.