Prazo para solicitar cidadania espanhola termina em outubro

A Lei da Memória Democrática, que assegura a filhos, netos, bisnetos e até trinetos de espanhóis o direito de requerer a cidadania, sem a necessidade de residir na Espanha, permanecerá em vigor somente até o dia 21 de outubro de 2025.

De acordo com Luana Bastos, fundadora da Travessia Cidadania, estima-se que milhares de brasileiros sejam descendentes de espanhóis e possuam o direito ao passaporte europeu. “No entanto, grande parte desse público ainda desconhece a possibilidade e pode perder a chance de obter o benefício”, afirma a empresária.

Vantagens do passaporte europeu

Entre as vantagens do passaporte europeu, destacam-se o direito de viver, trabalhar, estudar e circular livremente em qualquer um dos 27 países da União Europeia, além da isenção de vistos para destinos como Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Segundo a especialista em cidadanias espanhola, italiana e portuguesa, Luana Bastos, trata-se de uma ocasião única para quem deseja garantir o documento sem sair do Brasil. “O processo de cidadania espanhola é mais simples, econômico e ágil do que o de outras nacionalidades europeias”, explica.

Para ter o reconhecimento concedido, é necessário comprovar a linhagem familiar por meio de documentos como: certidões de nascimento e casamento, além de protocolar o pedido em um dos cinco Consulados da Espanha, no Brasil, até a data limite de 21 de outubro de 2025.

Curso auxilia no processo

Com o aumento da procura pela cidadania espanhola devido ao prazo estabelecido pela lei, Luana Bastos lançou um curso online de Cidadania Espanhola, que orienta descendentes a conquistar o documento europeu com clareza, direção e tranquilidade, evitando erros e atrasos.

O programa é composto por sete módulos que abordam desde a legislação até os custos e trâmites consulares, além de bônus exclusivos como: lista de fornecedores, modelos de mensagens para cartórios e consulados, mini-curso sobre a Espanha e um guia com o passo a passo completo do processo.

Ao todo, são mais de 50 aulas gravadas disponíveis na plataforma Hotmart, com suporte para esclarecimento de dúvidas durante um ano. O conteúdo é voltado para quem deseja economizar no processo sem abrir mão da segurança.

Informações e inscrições: travessiacidadania.com.br/jornada-do-passaporte-espanhol?

Experiência

Fundada em 2020, a Travessia Cidadania possui escritórios em Belo Horizonte e em Setúbal, Portugal, e já atendeu mais de 200 famílias. A empresa oferece serviços como pesquisas genealógicas, buscas de certidões, traduções juramentadas, apostilamentos de Haia, consultoria online e assessoria completa para o reconhecimento das cidadanias espanhola, italiana e portuguesa.