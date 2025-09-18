Marcenaria sob medida é solução em estúdios em São Paulo

O mercado imobiliário paulistano tem concentrado seus lançamentos em imóveis com até 45 m². O Anuário do Mercado Imobiliário do Secovi-SP mostra que, em 2024, 83% dos imóveis lançados na capital do estado de São Paulo compreendiam essa faixa de metragem, frente a 75% em 2023. A tendência segue firme em 2025, com 75% dos empreendimentos residenciais lançados até o mês de julho mantendo esse perfil.

Com a redução da metragem, cresce também a demanda por soluções de mobiliário planejado. Um exemplo recente é o projeto de um estúdio de 25 m² no bairro da Pompeia, desenvolvido pelo escritório Fetiche Design, de Paulo Biacchi e Carolina Armellini. A proposta reorganizou o espaço por meio de marcenaria multifuncional, redistribuição dos ambientes e uso estratégico de cores.

Entre as principais modificações, estão a realocação da cozinha para a varanda e a criação de um painel que abriga cama de casal retrátil, home office embutido e armários camuflados. Toda a marcenaria do projeto foi executada em MDF BP Matt Soft Verde Mar, da Eucatex.

Ao lado da cama, o painel ripado em barra, no padrão Freijó Brasil da Eucatex, abriga os armários e o escritório embutido, onde está instalada a luminária criada por Paulo Biacchi. A solução garante continuidade visual ao ambiente, além de reforçar a funcionalidade do projeto.

“Projetos como esse mostram como o mobiliário deixa de ser apenas decorativo e passa a cumprir funções estruturais no espaço. Em metragens reduzidas, cada centímetro precisa ser bem pensado”, afirma Andrea Krause, consultora de Marketing e Inovação da Eucatex para a indústria moveleira.

Segundo levantamento do QuintoAndar, 74,9% dos moradores de imóveis com até 35 m² têm entre 21 e 39 anos. Conforme aponta o estudo, trata-se de um público que prioriza localização estratégica, acesso ao transporte público e serviços compartilhados, como coworkings, lavanderias coletivas e áreas comuns de lazer. A configuração dos móveis precisa acompanhar esse estilo de vida, com soluções que ofereçam integração e múltiplos usos.

Além da organização, os acabamentos ganham atenção. “A escolha dos materiais impacta não só no visual, mas também na durabilidade e na praticidade do dia a dia”, completa Andrea. “A indústria moveleira tem papel central nesse movimento, oferecendo soluções funcionais, modulares e versáteis, alinhadas às novas formas de morar”.

“Mais do que funcional, o resultado prova que boas ideias e criatividade podem tornar qualquer pequeno espaço acolhedor e cheio de identidade”, comenta Paulo Biacchi.