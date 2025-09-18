Visitas técnicas integram programação da Fenasan 2025

Uma das atividades mais esperadas do Encontro Técnico AESabesp/Fenasan está com inscrições abertas. As visitas técnicas constituem-se como uma experiência prática que reforça e materializa os conceitos assimilados ao longo das apresentações de trabalhos técnicos, mesas redondas e painéis. É o que explica Alzira Garcia, coordenadora de Qualidade de Vida e Bem-Estar da Diretoria Social da AESabesp e coordenadora das visitas técnicas do evento, que ocorrerão no dia 22 de outubro.

Neste ano, serão realizadas três visitas técnicas: Unidade de Valorização Sustentável do Grupo Solvi; Pequena Central Hidrelétrica (PCH) do Guaraú e ETE ABC – Aquapolo.

Alzira Garcia ressalta: “Essas experiências proporcionarão uma vivência prática, permitindo conhecer de perto soluções aplicadas. Uma oportunidade para aprender sobre o funcionamento dos processos, infraestrutura e outras questões relevantes do aproveitamento energético de recursos hídricos, do tratamento, destinação e valorização de resíduos sólidos e do processo de produção da água de reúso”.

Para Juliana Alves Correa, monitora técnica da visita ao Grupo Solvi, “a visita técnica é a oportunidade de ver o saneamento em ação, pois permite enxergar na prática as soluções em funcionamento, complementando e aplicando os conhecimentos compartilhados durante o Congresso e a Fenasan”.

Anderson Cleiton Barbosa, monitor técnico da visita à Pequena Central Hidrelétrica (PCH) do Guaraú, garante que “não é apenas um passeio, mas sim um investimento estratégico no desenvolvimento técnico e atualização profissional, um avanço para a empresa”.

Geraldo Kulicz da Silva, monitor técnico da visita à ETE ABC – Aquapolo, acrescenta: “A visita técnica é uma oportunidade incrível disponível aos participantes da Fenasan para entrar em contato, conhecer de perto e tirar dúvidas quanto à operação das instalações que serão visitadas”.

Eficiência energética, reúso de efluentes e gestão de resíduos em foco

Como parte da programação das visitas, será realizado, preliminarmente, o painel: “Rota Tecnológica da Sustentabilidade: Inovações em Eficiência Energética, Reúso de Efluentes e Gestão de Resíduos para o Setor do Saneamento”, com questões relevantes aos processos, como: reúso de efluentes tratados, gestão integrada de resíduos e aproveitamento do potencial hídrico.

Alzira Garcia frisa que este painel, que será conduzido pelos representantes das empresas parceiras, “vai possibilitar aos participantes conhecer os três processos-alvos das visitas técnicas, de forma integrada, reforçando nosso propósito de favorecer o intercâmbio do conhecimento e da replicabilidade de boas práticas em diferentes realidades”.

Serviço:

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025 – “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Painel 3: “Rota Tecnológica da Sustentabilidade: Inovações em Eficiência Energética, Reúso de Efluentes e Gestão de Resíduos para o Setor do Saneamento”

Dia 21 de outubro (terça-feira), das 16h40 às 17h – Sala Cantareira 3

Onde: Pavilhão Verde e Vermelho – Expo Center Norte – São Paulo – SP

Mais informações, inscrições para o Encontro Técnico e credenciamento gratuito para visitar a Fenasan: www.fenasan.com.br