Energia solar por assinatura avança em Minas Gerais

Em um cenário em que as tarifas de energia estão constantemente em alta, o modelo de energia solar por assinatura vem ganhado espaço em Minas Gerais. A ClickLivre Energia atua nesse mercado por meio de fazendas solares localizadas em Mateus Leme, Japonvar, Jequitibá, Lontra, São Francisco, São Romão, Brasilândia de Minas e Coração de Jesus.

“O cliente recebe uma cota de energia produzida nas usinas solares da ClickLivre e tem uma economia em sua conta de luz equivalente à média de consumo, sem se preocupar com manutenção ou obras. No fim, o desconto pode chegar a 15%, dependendo do consumo e dos parâmetros de cada instalação”, explica Felipe Carvalho, CEO da ClickLivre.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), com 22,5% da matriz elétrica, a fonte solar é a segunda maior do país, com 56 GW em operação no Brasil, atrás apenas das hidrelétricas. Além disso, o setor fotovoltaico desempenha papel fundamental para o desenvolvimento econômico, ambiental e social. Somente no Brasil, o segmento é responsável por mais de R$ 254 bilhões em investimentos acumulados, que geraram mais de 1,7 milhão de empregos verdes desde 2012.

Para Felipe, esse crescimento acompanha a demanda por alternativas que combinem sustentabilidade e viabilidade econômica. “Nossa missão é proporcionar economia ao consumidor, associada à preservação do meio ambiente. Acreditamos na mudança e em um futuro renovável”, afirma.

“Além disso, o modelo adotado pela ClickLivre de energia solar por assinatura está enquadrado nas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que regulamenta a geração distribuída no país. A empresa atende clientes em diversas partes de Minas Gerais, oferecendo assinatura sem taxa de adesão ou cobranças adicionais, além de garantir que toda a energia seja proveniente de fontes renováveis”, finaliza.

Sobre a ClickLivre

Com quatro anos de atuação, a ClickLivre Energia é uma empresa de energia solar por assinatura em Minas Gerais que tem como missão levar economia e sustentabilidade até seus clientes, por meio de uma conta de energia mais barata e limpa. Atualmente, a empresa já gera energia renovável para cerca de 10 mil consumidores, por meio de fazendas solares instaladas em diversas partes do estado.