Mercado wellness cresce e apoia atletas no Ironman

No dia 21 de setembro de 2025, São Paulo será palco do Ironman 70.3, uma das centenas de provas de triatlo do mundo. Criado em 1978 no Havaí, o Ironman surgiu como um desafio extremo que combina natação, ciclismo e corrida em distâncias extenuantes. Desde então, cresceu para se tornar um circuito global, com mais de 170 provas anuais em mais de 50 países e centenas de milhares de competidores.

O formato 70.3 — metade da distância de um Ironman completo — soma 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, e exige não apenas preparo físico, mas também estratégias nutricionais e de recuperação altamente eficazes.

O crescimento do Ironman reflete uma transformação cultural mais ampla: o mercado global de wellness já é maior que a própria indústria farmacêutica e deve atingir a marca de US$ 9 trilhões até 2028. Essa mudança acompanha uma nova geração que coloca corridas de rua, triatlos e esportes de resistência no centro de seus hábitos de vida, buscando não apenas performance, mas também longevidade, saúde mental e bem-estar.

Nos últimos anos, o perfil dos participantes se diversificou. Além dos triatletas profissionais, há um verdadeiro boom de executivos, empreendedores e líderes corporativos que encontraram no Ironman uma metáfora de disciplina, resiliência e superação. A prova tornou-se um marco aspiracional, símbolo de conquistas dentro e fora do esporte.

É nesse cenário que a Volcanic marca presença em 2025 com três atletas que utilizam os suplementos da marca para maximizar sua performance e recuperação. Os destaques incluem:

Volcanic MaxResist® – resistência e velocidade comprovadas em estudos clínicos; inédito na América Latina.

– resistência e velocidade comprovadas em estudos clínicos; inédito na América Latina. Volcanic RecoveryPro® – recuperação muscular profunda com antioxidantes e anti-inflamatórios exclusivos.

– recuperação muscular profunda com antioxidantes e anti-inflamatórios exclusivos. Volcanic CreatinePower Gummy® – creatina em gomas, prática e eficaz para energia e força.

– creatina em gomas, prática e eficaz para energia e força. Volcanic BrainSpeed® – nootrópico natural para foco, clareza mental e proteção ocular.



Todos os ativos das formulações dos suplementos da Volcanic estão em conformidade com a Agência Antidoping – WADA.

“Um Ironman exige muito mais do que treino: é preciso energia constante, foco mental e recuperação rápida. Os suplementos da Volcanic são parte essencial da minha estratégia, me ajudando a manter a consistência nos treinos e em cada etapa da prova”, afirma Peu Guimarães, empresário e triatleta amador que já realizou mais de 12 competições do Ironman e que competirá no Ironman 70.3 São Paulo.

“Com vinte anos de competição no triatlo, já vivenciei muitas provas, porém, sempre tem um gosto especial, porque cada uma é literalmente, única. O Ironman 70.3 exige corpo e mente preparados, tal qual um full, pois, não deixa de ser uma prova longa que requer corpo e mente alinhados. Aos quase 58 anos, me convenci que a recuperação e suplementação são tão importante quanto o treino diário”, afirma Éricka Gouveia.

“O Ironman é uma jornada longa, que começa no treino e só termina na chegada. Além da preparação, uso os suplementos da Volcanic também durante a prova, para manter o corpo equilibrado, retardar a fadiga e seguir firme até a linha de chegada”, afirma Fernando Paternostro, empresário e triatleta amador também já participou de 12 competições de Ironman e fará mais um Ironman, o 70.3 de São Paulo, neste dia 21 de setembro.

“Ao longo de uma prova como o Ironman, o corpo do atleta é colocado sob estresse extremo: há queda dos estoques de energia, aumento da produção de radicais livres e inflamações musculares, além da degradação acelerada das fibras. A musculatura entra em um processo de microlesões contínuas e o cérebro é constantemente desafiado pela fadiga, que reduz a clareza mental e a capacidade de decisão. É nesse ponto que a suplementação faz toda a diferença, adotando uma estratégia de utilizar a Creatina antes da prova, o MaxResist antes e durante a prova, já o RecoveryPro durante e depois da prova e o BrainSpeed antes da prova para aumentar o foco e a concentração.” explica o Dr. J.R. Lazzarini, criador das fórmulas, médico especialista em longevidade e estilo de vida, que estudou em Harvard e elaborou o 1º nutracêutico do Brasil.

Sobre o mercado de Wellness e de Suplementos

Mercado global de wellness : US$ 6,3 trilhões em 2023 → projeção de US$ 9 trilhões até 2028, acima do mercado farmacêutico.

: US$ → projeção de acima do mercado farmacêutico. Suplementos & Nutrição : representam 17% do wellness mundial (≈ US$ 1,1 tri)

: representam (≈ US$ 1,1 tri) Brasil : mercado de wellness de US$ 95,9 bi (2022) , sendo 32% em suplementos & nutrição (≈ US$ 30,8 bi).

: mercado de wellness de , sendo (≈ US$ 30,8 bi). Brasil é o 3º maior consumidor mundial de suplementos , atrás apenas de EUA e Austrália.

, atrás apenas de EUA e Austrália. O segmento de suplementos no Brasil cresce acima de 20% ao ano , puxado por:

, puxado por: Performance esportiva (creatina, proteínas, beta-alanina, colágeno)

(creatina, proteínas, beta-alanina, colágeno) Saúde mental e cognitiva (nootrópicos, adaptógenos)

(nootrópicos, adaptógenos) Envelhecimento saudável (antioxidantes, ômega-3, vitaminas premium)

(antioxidantes, ômega-3, vitaminas premium) Sono e relaxamento (melatonina, fórmulas naturais).

(melatonina, fórmulas naturais). Boom da creatina : crescimento de +67% em volume e +92% em faturamento nos últimos 5 anos; já superou o whey protein nas buscas do Google no Brasil.

: crescimento de e nos últimos 5 anos; já superou o whey protein nas buscas do Google no Brasil. Tendência de esportes e corridas: aumento de +29% no número de provas de corrida de rua no Brasil em 2024, refletindo o estilo de vida wellness da nova geração.

Sobre a Volcanic

Fundada em 2018, a Volcanic é uma multinacional que combina ciência e inovação para criar soluções de saúde de alto impacto com suas 3 unidades de negócios: fitoterápicos, suplementos e manipulação. Após adquirir a Elleven Healthcare em 2024, consolidou no Brasil um ecossistema em medicina integrativa, personalizada e de precisão.

Sua unidade de suplementos, lançada em 2025, reúne fórmulas desenvolvidas por médicos, nutricionistas e pesquisadores, com ingredientes respaldados por estudos científicos e matérias-primas de qualidade superior. O propósito da Volcanic é claro: oferecer excelência nutricional, performance e longevidade, em suplementos que unem tecnologia, ativos naturais e cuidado humano.