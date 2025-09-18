Unilab e IGC fortalecem saúde mental no Ceará

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC Brasil) iniciaram dois projetos voltados à melhoria da saúde pública em municípios do Ceará. As ações integram ensino, pesquisa e gestão, com foco na qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS) e no fortalecimento dos serviços de saúde mental.

O projeto Indica Saúde tem como meta elevar o desempenho de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em cidades com baixo Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica (IDAB). A proposta prevê uso de dados para diagnóstico local, capacitações direcionadas e acompanhamento contínuo das equipes. A expectativa é qualificar cerca de 70 profissionais ligados à gestão das UBS, promovendo melhorias sustentáveis no atendimento.

A segunda iniciativa, intitulada Saúde Mental, tem como foco ampliar o acesso a serviços especializados nessa área. Em cinco municípios, será realizado um levantamento das principais demandas de atendimento, seguido por ações de promoção da saúde, prevenção de transtornos leves, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo dos pacientes.

“O Projeto Saúde Mental tem uma importância fundamental como estratégia de melhor comunicação entre o atendimento em saúde mental e a gestão da APS nos municípios do Estado do Ceará, facilitando o trabalho conjunto e tornando o cuidado em saúde mental mais resolutivo e integrado. A parceria entre UNILAB e IGC Brasil colabora para a efetivação e desenvolvimento do ambiente digital pela capacidade de trabalho das equipes envolvidas para a criação do artefato”, afirma a professora Dra. Fátima Bertini, coordenadora acadêmica do projeto pela Unilab.

Segundo Larissa Nicolete, coordenadora acadêmica do Indica Saúde pela UNILAB, o IGC Brasil foi selecionado para ser o parceiro no desenvolvimento do projeto e que “vai auxiliar na execução deste projeto, que busca não apenas melhorar indicadores de saúde, mas também promover maior equidade e sustentabilidade na Atenção Primária à Saúde no Ceará”.

De acordo com o IGC Brasil, as ações dialogam com as diretrizes do Ministério da Saúde para a APS, que incluem acolhimento, escuta qualificada e coordenação do cuidado em saúde mental.

As instituições reforçam que a cooperação entre universidade e gestão pública amplia o impacto social e fortalece o sistema de saúde, com o objetivo de desenvolver maneiras de entregar maior qualidade e resolutividade para a população.

Integração e desenvolvimento regional

A Unilab, criada em 2010, tem como missão promover a integração entre o Brasil e os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Nos projetos em andamento, a universidade contribui com conhecimento científico, metodologias de capacitação e acompanhamento técnico, alinhando ensino e demandas sociais.

Para os municípios participantes, os impactos esperados são:

Na APS: melhora do desempenho das UBS, avanços nos indicadores do programa Previne Brasil e maior eficiência no uso de recursos.





Na saúde mental: diagnóstico das necessidades locais, formulação de políticas mais assertivas e ampliação do acesso a cuidados especializados.

Experiência em gestão aplicada à saúde

O Instituto de Gestão e Cidadania é uma Organização Social criada em 2015, especializada na administração de serviços públicos, especialmente na área da saúde. Com atuação em hospitais, unidades de pronto-atendimento, UBS e Centros de Atenção Psicossocial, a instituição adota os fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), como referência para seu sistema de gestão e melhoria contínua.

“Essa parceria entre organizações sociais e universidades é um motor de transformação concreta nos territórios. Mas para que os projetos saiam do papel e gerem impacto real, o apoio das gestões municipais é absolutamente essencial para que esses projetos alcancem seus objetivos de maneira plena”, destaca Etna Rocha, assessora presidencial do IGC.

