Kartismo pode ajudar a acelerar integração entre equipes

Em um cenário empresarial cada vez mais voltado à valorização do capital humano, iniciativas que promovem bem-estar, engajamento e desenvolvimento interpessoal têm ganhado destaque no mundo corporativo. Entre elas, o kartismo surge como uma alternativa inusitada para empresas que buscam integrar suas equipes em momentos de lazer. A prática, que une adrenalina e estratégia, já tem sido adotada por organizações de diferentes setores como ferramenta de team building e desenvolvimento de competências comportamentais.



De acordo com Guilherme Putnoki e Rodrigo Prado, CEOs da AMIKA Racing Experience, empresa especializada em eventos de kart para grupos empresariais, o kartismo pode ir muito além da diversão.

“É uma atividade que naturalmente estimula foco, competitividade e superação, mas em um ambiente corporativo, ele se transforma em uma ferramenta de aprendizado real”, explica Putnoki.



A lógica por trás da proposta, segundo Prado, é colocar colaboradores em uma situação nova, desafiadora e emocionalmente marcante, onde habilidades como liderança, tomada de decisão sob pressão, comunicação assertiva e colaboração são exigidas em tempo real.

“Durante a corrida, os participantes precisam se comunicar, planejar, reagir rápido e confiar uns nos outros. Isso pode gerar uma memória emocional que perdura mais do que qualquer palestra”, afirma.



Organização do evento



O modelo de evento oferecido pode ser estruturado e adaptado às necessidades de cada empresa. O processo começa com um diagnóstico para entender os objetivos da ação, seja ela de integração, desenvolvimento de lideranças ou gestão de pressão, e segue com o planejamento da dinâmica, que pode incluir palestra de abertura, briefing técnico, formação de equipes, cronometragem e até entrega de prêmios.

“O treinamento é personalizável. O primeiro contato serve para entender o que a empresa está buscando e, a partir disso, buscamos oferecer o formato ideal”, detalha Putnoki.



Embora a AMIKA não ofereça diretamente serviços como catering, a empresa auxilia na indicação de fornecedores e dá suporte logístico no dia do evento, criando a possibilidade de incluir confraternizações pós-evento, como happy hours, e até ações com foco comercial, voltadas à atração de clientes e networking.



Outra característica é a acessibilidade da atividade, já que não é necessário ter experiência prévia com kart para participar da ação. “Todos podem se divertir, mesmo sem contato anterior com o esporte. Um coach especialista realiza um workshop com dicas de pilotagem para que todos evoluam na pista”, explica Prado. “Isso garante que colaboradores de diferentes perfis se sintam incluídos e motivados a participar”, completa.



A experiência também pode ser integrada a outras ações motivacionais e treinamentos paralelos. “O evento é desenvolvido em conjunto com a empresa contratante, e há liberdade para incorporar outras dinâmicas”, reforça Putnoki. Essa flexibilidade permite que o kartismo seja utilizado em diferentes contextos, como celebrações de atingimento de metas, integração de novos times, campanhas de incentivo ou datas comemorativas.



Segundo Prado, a relevância da iniciativa está na combinação entre desafio, colaboração e memorabilidade. “O kart pode eliminar barreiras hierárquicas. Diretores, analistas e estagiários compartilham o mesmo capacete e o mesmo traçado. Isso favorece a empatia, aproxima setores e quebra o gelo com leveza e competitividade saudável”, observa.



Putnoki ressalta que grandes empresas brasileiras já apostaram na proposta e relataram ganhos em engajamento, integração e desenvolvimento de lideranças.

“Os benefícios podem ir além do dia do evento. Essa integração tem o objetivo de melhorar o clima organizacional, ajudar a reduzir conflitos entre áreas, aumentar o engajamento nas metas e ainda fortalecer a cultura de inovação e superação entre os colaboradores”, conclui.



Para saber mais sobre eventos corporativos no espaço da AMIKA Racing Experience, basta acessar: https://amika.com.br/