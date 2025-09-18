Fragrâncias árabes ganham força entre os brasileiros

Um dos assuntos do momento no TikTok, o nicho de perfumes árabes tem ganhado adeptos nos últimos anos. De acordo com um relatório do Google Trends divulgado pela CNN, houve um pico nas buscas entre os dias 15 e 21 de dezembro de 2024, e de 8 a 14 de junho de 2025. Até o momento do fechamento desta matéria, a hashtag #perfumearabe já conta com mais de 107 mil publicações na plataforma.

De acordo com Ricardo Castilho, sócio-proprietário da Gold Glow, o interesse crescente dos brasileiros por perfumes árabes se deve a uma soma de fatores, sendo um deles o aumento na valorização de fragrâncias intensas e sofisticadas, uma das características marcantes da perfumaria do Oriente Médio.

“As redes sociais e influenciadores têm desempenhado um papel importante, apresentando ao público marcas que antes eram pouco conhecidas no Brasil. Outro ponto é o custo-benefício: muitas casas árabes oferecem perfumes com excelente fixação e projeção a preços mais acessíveis do que fragrâncias ocidentais de grifes tradicionais, o que desperta curiosidade e experimentação”, detalha.

Ainda segundo o profissional, a intensidade e longevidade dos perfumes árabes chamam a atenção do consumidor brasileiro. Ele também explica que essas fragrâncias normalmente são feitas a partir de matérias-primas ricas, como oud, âmbar, especiarias e resinas, resultando em perfumes mais marcantes.

“Essa performance superior, especialmente em termos de fixação, contrasta com fragrâncias mais leves tradicionalmente encontradas no Brasil, gerando uma experiência diferenciada e memorável para quem usa”, analisa.

Ricardo também informa que, inicialmente, os perfumes árabes despertaram maior interesse entre consumidores jovens e conectados ao universo digital, que acompanham tendências internacionais e influenciadores de perfumaria. Porém, essa procura tem se expandido para diferentes faixas etárias. Hoje, ele afirma, é comum tanto homens quanto mulheres, de diferentes estilos de vida, se interessarem por essas fragrâncias.





Popularização dos perfumes árabes reflete mudança consolidada no comportamento do consumidor brasileiro

Para o sócio-proprietário da Gold Glow, a popularização dos perfumes árabes não é apenas uma tendência momentânea, mas sim uma mudança consolidada no gosto e no comportamento de consumo no Brasil.

Ele ressalta que, nos últimos anos, a busca por exclusividade e autenticidade tem crescido no mercado global, e os perfumes árabes vão ao encontro desse movimento, pois representam uma alternativa distinta aos perfumes ocidentais tradicionais, permitindo que os consumidores construam uma assinatura olfativa única.

“O crescimento contínuo da procura, aliado ao espaço que essas marcas vêm conquistando em e-commerces e até mesmo em lojas físicas, demonstra que não se trata apenas de uma moda passageira, mas de uma nova categoria que já ganhou relevância no Brasil”, enfatiza.

De olho nas mudanças de comportamento do consumidor e nas tendências globais da perfumaria, Ricardo afirma que a Gold Glow está estruturando uma curadoria específica para esse nicho e pretende firmar parcerias com marcas renomadas e importadores de confiança. “Além disso, investimos em conteúdos explicativos, tanto no site quanto nas redes sociais, para orientar o cliente sobre as particularidades desse segmento, como famílias olfativas típicas, intensidade e formas de uso”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: www.goldglow.com.br







