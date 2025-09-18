Kart Outdoor: prática é ideal para amadores e profissionais

O kart outdoor, modalidade de kart praticada em pistas ao ar livre, com traçados mais longos e dinâmicos, tem crescido de forma significativa nos últimos anos devido à crescente popularidade, tanto para lazer quanto para atividades recreativas voltadas a equipes corporativas.

De acordo com uma publicação compartilhada pela Business Research Insights, o mercado global de kart está pronto para um crescimento significativo, começando em US$ 0,17 bilhão (R$ 0,93 bilhões) em 2024, subindo para US$ 0,18 bilhão (R$ 0,99 bilhões) em 2025 e projeta atingir US$ 0,22 bilhão (R$ 1,21 bilhões) até 2033, com um CAGR de 3,1%.

Guilherme Putnoki, CEO da AMIKA Racing Experience, destaca que diferentemente do kart indoor, que acontece em ambientes fechados, geralmente em shoppings ou galpões, o outdoor proporciona uma experiência mais próxima do automobilismo profissional. Entre as principais características da modalidade, ele destaca:



Traçados mais desafiadores: pistas maiores, com curvas técnicas e retas de alta velocidade, tornam a pilotagem mais empolgante;

Contato direto com o clima: corridas sob sol, vento ou até uma leve garoa trazem variáveis reais que afetam o desempenho;

Maior espaço e segurança: como as pistas são mais amplas, há mais área de escape, o que pode tornar as corridas mais seguras, especialmente para quem está começando;



Ambiente imersivo: estar ao ar livre cria uma atmosfera única para os amantes do automobilismo;



Ideal para eventos e campeonatos: o kart outdoor é amplamente utilizado em campeonatos, torneios e eventos corporativos, por oferecer espaço e estrutura para disputas oficiais.



Kart outdoor também é para amadores

Segundo Putnoki, o Kart Outdoor não é indicado apenas para quem quer seguir no automobilismo, como também para quem busca uma atividade recreativa e desafiadora.

“Um dos maiores mitos sobre o kart outdoor é que ele é exclusivo para pilotos experientes. Na verdade, é exatamente o contrário: a maioria dos kartódromos outdoor oferece o formato rental, ou seja, você aluga o kart e todo o equipamento necessário, sem precisar de experiência prévia”, afirma.

Quanto aos requisitos básicos para alguém começar a praticar kart outdoor e se é necessário algum preparo físico específico ou treinamento prévio, o especialista destaca que a modalidade demanda apenas a atenção a alguns elementos:

Escolher um kartódromo com pista aberta;

Preferir locais com boa reputação, estrutura completa e opções de aluguel de kart;

Vestir o equipamento de segurança como: capacete, luvas, macacão ou roupas de manga longa e calçados fechados (a maioria dos kartódromos fornece tudo no local);

Agendar baterias avulsas com amigos, participar de treinos livres ou se inscrever em campeonatos voltados para iniciantes.



“Antes da corrida, somente um briefing é passado aos pilotos com dicas de segurança e sinalização de pista. Quando se inicia em campeonatos ou torneios, o piloto se torna um atleta. Por isso, performar e alcançar resultados exige preparo físico relacionado à força e resistência cardíaca”, observa.

Outro ponto importante é que já existem alguns kartódromos com rental kart e pista adaptados para crianças e adolescentes. O Kartódromo Sport Campinas, junto com a AMIKA Racing Experience, por exemplo, organizam campeonatos infantis, com faixa etária entre 06 a 14 anos.





Campeonatos profissionais

Rodrigo Prado, CEO da AMIKA Racing Experience, explica que quem deseja iniciar uma jornada no kart outdoor com segurança deve procurar por uma organização de campeonatos e eventos no Brasil.

“Pensando nisso, a AMIKA Racing Experience investiu em uma estrutura profissional e na possibilidade de chances reais de evolução”, afirma.

A AMIKA Racing Experience possui mais de 3.000 pilotos cadastrados e organiza campeonatos para todos os níveis e eventos em diversos kartódromos de São Paulo (SP).

Prado conta que as competições organizadas pela AMIKA já contam com eventos em kartódromos como a Granja Viana, Speed Park e Internacional de Nova Odessa, entre outros. Para participar, em primeiro lugar é preciso escolher o campeonato ou torneio no site da AMIKA e fazer um cadastro como piloto.

“Os pilotos ainda contam com um clube de vantagens, descontos progressivos para quem confirmar presença antecipadamente, grupos oficiais de WhatsApp, workshop de especialistas antes de cada etapa, transmissão ao vivo das etapas e até entrevistas pós-corrida”, detalha.

Para mais informações, basta acessar: https://amika.com.br/