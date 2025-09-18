Athos anuncia expansão com investimento de R$ 30 milhões

A Athos, empresa do Grupo Bringel especializada na produção de unidades móveis, anunciou recentemente um investimento de R$ 30 milhões. O movimento prevê o aumento da capacidade produtiva da companhia em até sete vezes, além da diversificação de seu portfólio com foco na ampliação do acesso a serviços essenciais em toda a América Latina.



A primeira fase da expansão já está em andamento e deve ser concluída em até 60 dias. As etapas seguintes incluem a construção de dois novos barracões de 5 mil metros quadrados cada, ocupando a totalidade dos 65 mil metros quadrados da nova área adquirida. Com isso, a Athos projeta sair de uma estrutura atual de 10 mil metros quadrados para mais de 70 mil metros, o que representa um salto expressivo em sua capacidade de produção.



A empresa, que fabrica desde carretas de saúde equipadas com consultórios e laboratórios até módulos educacionais, aposta na automação e na modernização dos processos para alcançar maior eficiência. De acordo com Diego Teixeira, CEO da Athos, a adoção de tecnologias como corte a laser, dobradeiras automatizadas, gabaritos inteligentes e robôs de solda deve impactar diretamente os fluxos de produção e entrega.



“Isso significa prazos mais curtos, maior padronização e a possibilidade de desenvolver soluções inovadoras com mais agilidade. No fim, o grande beneficiado é a população, que terá acesso mais rápido a estruturas de saúde, educação, segurança e outras áreas críticas”, afirma.



Além da ampliação física e tecnológica, a empresa investe na diversificação de produtos como estratégia de crescimento. A entrada em segmentos como módulos habitacionais, logísticos, de segurança e entretenimento amplia o escopo de atuação da Athos. “Estamos falando de módulos que podem abrigar famílias, apoiar a distribuição de insumos, oferecer salas de aula ou criar espaços de convivência. Essa versatilidade nos posiciona como parceiros estratégicos em diferentes áreas do desenvolvimento social”, ressalta o executivo.



Segundo o CEO, a expansão também tem como foco fortalecer a presença internacional da empresa. Atualmente, a Athos já atende países da América Latina e planeja ampliar sua atuação em mercados estratégicos da América Central. “Essas regiões compartilham desafios semelhantes aos do Brasil em saúde, infraestrutura e logística, e acreditamos que nossas soluções podem gerar um impacto positivo imediato nessas sociedades”, reforça.



Para Sérgio Bringel, CEO do Grupo Bringel, o crescimento da Athos é resultado direto da confiança dos stakeholders. “Nossos clientes, investidores e parceiros são protagonistas desta expansão. Ao confiarem no nosso trabalho e acreditarem na nossa visão, nos permitem levar adiante projetos que efetivamente transformam a vida das pessoas”, avalia.



Bringel esclarece que a nova estrutura permitirá à Athos não apenas aumentar a produção, mas também adaptar-se às demandas específicas de diferentes setores. Ele reforça que o compromisso com a sustentabilidade e com o impacto social positivo permanece como norte da operação. “Cada unidade que produzimos, seja de saúde, educação, habitação ou logística, é um elo direto entre a inovação industrial e o bem-estar das pessoas”, conclui o executivo.



