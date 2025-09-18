Hilê amplia investimentos em suplementos e bem-estar

A Hilê Indústria de Alimentos produz diariamente mais de 500 mil produtos, 11 mil potes de solúveis — colágenos, shakes, whey proteins e outros — e 61 mil potes de cápsulas oleosas. A operação em escala industrial inclui processos de terceirização que vão do desenvolvimento técnico ao controle de qualidade com laudos por lote.

Uma das pioneiras na terceirização de produtos naturais no Brasil, a empresa soma mais de 27 anos de experiência no mercado de alimentos funcionais. O portfólio da marca ultrapassa 2 mil itens, entre cápsulas secas e oleosas, produtos solúveis e chás voltados para saúde, bem-estar, boa forma e beleza.

Alex Botta, diretor comercial da Hilê Indústria de Alimentos, revela que a empresa investe continuamente em ampliação de capacidade produtiva, modernização de equipamentos e qualificação da equipe.

“Também mantemos uma área de inovação focada em desenvolver soluções que atendam às tendências de consumo, como suplementos limpos clean label, produtos funcionais e formulações personalizadas”, declara o executivo.

O setor de alimentos para fins especiais, categoria que inclui grande parte das suplementações, cresceu 9,3% no consumo de vitaminas e cerca de 3% em concentrados de proteínas em 2024, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) divulgados pela Agência de Notícias da Indústria.

Produtividade e personalização de fórmulas

O diretor comercial da Hilê ressalta que, para equilibrar produtividade em larga escala, personalização de fórmulas e atender tanto marcas consolidadas quanto novos entrantes no mercado, a marca atua com linhas produtivas flexíveis, capazes de atender grandes volumes sem comprometer a produção de fórmulas personalizadas.

“O modelo combina processos padronizados e equipamentos tecnológicos com uma equipe especializada em ajustes finos de formulação e acabamento, permitindo que marcas consolidadas mantenham regularidade e volume, enquanto novos entrantes recebem suporte técnico, regulatório e produtivo para lançar produtos competitivos”, esclarece o profissional.

A empresa fortalece o portfólio de matérias-primas e parcerias estratégicas com fornecedores nacionais e internacionais, em busca de garantir disponibilidade e competitividade. Segundo Botta, mesmo diante da expansão do portfólio e do aumento da capacidade produtiva, a Hilê mantém controles em todas as etapas, desde a seleção de fornecedores até o controle de qualidade final.

“Qualidade e segurança alimentar não são negociáveis. Nossas certificações e auditorias internas e externas buscam reforçar esse compromisso. Acreditamos que, em um mercado em crescimento, a diferenciação está justamente na entrega de produtos seguros e alinhados às expectativas regulatórias e de consumo, preservando a confiança construída com clientes e consumidores”, afirma o diretor comercial.

Segurança e conformidade regulatória

A conformidade regulatória é tratada como prioridade na empresa, desde o desenvolvimento inicial de cada formulação até a entrega final do produto, nos quais os processos seguem rigorosamente as legislações vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

“Nossa equipe da área regulatória atua de forma integrada com a de pesquisa e desenvolvimento e produção e controle de qualidade, para assegurar que rotulagens, matérias-primas e processos produtivos estejam dentro dos parâmetros legais. Além disso, há um monitoramento contínuo de atualizações das normativas para garantir a adequação dos lançamentos e produtos em linha às exigências da ANVISA”, conta Botta.

O sistema de rastreabilidade da Hilê tem como objetivo garantir que cada lote de produto seja acompanhado desde a origem das matérias-primas até o ponto de distribuição. As informações sobre fornecedor, certificado de análise, data de recebimento, condições de armazenamento, processamento e expedição são registradas em um sistema integrado.

O profissional explica, ainda, que os testes de estabilidade servem para verificar parâmetros físico-químicos, microbiológicos e sensoriais dos produtos ao longo de todo o prazo de validade.

Na Hilê, essas análises são conduzidas em parceria com laboratórios terceirizados, seguindo as diretrizes da ANVISA para suplementos alimentares e as orientações do Guia nº 16/2018.

Recentemente, a Hilê obteve a aprovação de projetos junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), reconhecendo os investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

Além disso, as matérias-primas e processos seguem as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), com foco em assegurar qualidade, segurança e inovação em cada produto.

No cenário técnico e internacional, a empresa atua com matérias-primas aprovadas por órgãos reguladores como Food and Drug Administration (FDA) — órgão regulador dos Estados Unidos.

A certificação facilita exportações e certificações relevantes como o selo orgânico Ecocert (certificação internacional que valida produtos com ingredientes naturais, orgânicos e práticas ecológicas).

“Além disso, a empresa é parceira oficial de marcas globais como GELITA®, responsável pelos ativos VERISOL® e BODYBALANCE®, Kerry Group® (WELMUNE®) e (MOROSIL®), com o propósito de reforçar o padrão de qualidade e inovação”, conclui Alex Botta.

Para saber como lançar uma linha de suplementos através da Hilê, basta acessar o site oficial: https://hile.com.br/





