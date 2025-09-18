Imigrantes empresários são a maioria nos EUA

A participação de empreendedores imigrantes segue relevante na economia dos Estados Unidos em 2025. De acordo com o American Immigration Council (Conselho Americano de Imigração), 46% das empresas que compõem a lista Fortune 500 — ranking das maiores companhias americanas por receita — foram fundadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. Trata-se do índice mais alto desde 2011, evidenciando a contribuição direta da imigração para a inovação e o crescimento econômico do país.



Nos últimos anos, um número crescente de brasileiros têm buscado o mercado norte-americano como alternativa para empreender. Pesquisas do Migration Policy Institute indicam que a comunidade brasileira nos Estados Unidos já ultrapassa 500 mil pessoas em situação documentada, muitas delas ativas em atividades empresariais.



De acordo com o World Bank Doing Business Report, os EUA figuram entre os países com maior facilidade para abertura e operação de empresas, enquanto o Brasil aparece em posição significativamente inferior. A diferença se acentua no campo tributário: embora ambos possuam carga relevante de impostos, a estrutura americana privilegia simplicidade no cumprimento das obrigações.



Segundo Lucas Rafael Moura Caetano, advogado especialista em tributação americana, agente certificado pelo IRS e responsável pela Gnose Group LLC (MinhaCompany), “o que chama a atenção do empreendedor brasileiro é a previsibilidade. Nos Estados Unidos, o empresário sabe exatamente quais impostos vai pagar e em quais prazos, o que permite planejar melhor o negócio. Esse nível de clareza é um dos principais atrativos para quem deseja operar em dólar”.



Com um ambiente de negócios simplificado, os Estados Unidos possuem mais de 330 milhões de consumidores ativos, em contraste com os cerca de 203 milhões no Brasil, o que explica parte da atratividade econômica. O setor de comércio eletrônico, por exemplo, movimentou mais de US$ 1 trilhão em 2022, segundo dados do U.S. Department of Commerce. No campo migratório, estatísticas do Migration Policy Institute apontam que a população brasileira nos EUA cresceu quase 50% entre 2010 e 2019. Esses fatores ajudam a entender por que muitos brasileiros têm buscado empreender no mercado americano. O Advogado Lucas Rafael Moura Caetano destaca que o diferencial não está apenas na abertura da empresa, mas na manutenção de conformidade fiscal, condição essencial para crescer de forma segura em território americano.



Para empreendedores interessados em explorar o mercado americano, alguns materiais podem auxiliar na compreensão: