Blindex apresenta soluções integradas para envidraçamento na Glass South America

A Blindex, especialista em vidros de segurança no Brasil, apresentou na Glass South America 2025 um estande que traduz seu compromisso em oferecer soluções completas em envidraçamento. A proposta é garantir que todos os elementos, do vidro ao perfil, das ferragens à vedação, sejam oferecidos pela mesma marca, proporcionando desempenho superior, maior durabilidade e mais segurança.

A família de boxes da marca também esteve presente com diversas opções de cores, medidas e acabamentos combinando estética, praticidade e longevidade.

Entre os produtos que foram lançados no estande, estão:

Blindex Unique: sistema para portas e janelas, linhas minimalistas para projetos sofisticados.

sistema para portas e janelas, linhas minimalistas para projetos sofisticados. Blindex Vista: porta deslizante para grandes vãos com perfis de alumínio discretos que privilegiam o vidro, para projetos clean, que valorizam a transparência.

porta deslizante para grandes vãos com perfis de alumínio discretos que privilegiam o vidro, para projetos clean, que valorizam a transparência. Blindex Skin Vista : sistema para peles de vidro com abertura quase total do vão em fachadas.

: sistema para peles de vidro com abertura quase total do vão em fachadas. Blindex PRO: linha de acessórios e ferragens em inox, zamac, metal e a novidade em fiber nylon - material acessível e resistente.

linha de acessórios e ferragens em inox, zamac, metal e a novidade em fiber nylon - material acessível e resistente. Mola hidráulica: solução que proporciona suavidade, precisão e segurança na movimentação de portas, além de maior durabilidade ao sistema.

solução que proporciona suavidade, precisão e segurança na movimentação de portas, além de maior durabilidade ao sistema. Blindex Home Work: para uma instalação completa, produtos de colagem e vedação que oferecem mais segurança, maior durabilidade e longevidade do sistema.

“Quando cada componente é pensado para funcionar em conjunto, do vidro ao perfil, da ferragem à vedação, o resultado é um sistema completo, que gera mais valor para os projetos. Ao oferecer soluções desenvolvidas por uma única marca, possibilitamos que nossos parceiros conquistem diferenciais claros no mercado, aumentem suas capacidades de atender clientes exigentes, participem de projetos mais relevantes e se posicionem como protagonistas em um setor cada vez mais desafiador e inovador. Essa é a principal entrega da Blindex na Glass 2025”, afirma Glória Cardoso, Gerente Geral da empresa.

Além dos sistemas de envidraçamento, a Blindex reforça sua atuação como fornecedora de soluções em vidro com tecnologia e personalização. Entre elas, o vidro inteligente, que alterna entre opaco e transparente por comando ou integração a assistentes virtuais, uma opção que amplia possibilidades em projetos corporativos e residenciais. O portfólio também contempla vidros em versões temperado, laminado ou temperado-laminado, com diferenciais exclusivos em acabamentos especiais, impressão digital, serigrafia e texturas. Esses recursos permitem que arquitetos e designers explorem soluções estéticas e funcionais.

E a surpresa da Blindex na feira foi a apresentação do mascote oficial, o “Dex”. Mais do que um personagem, o Dex se conecta ao movimento de humanizar a inovação e pretende “dar vida ao vidro”.

“Design minimalista e clean, precisão de movimento, acabamento superior e portfólio personalizável. Esse foi o resumo do que os visitantes da Glass 2025 encontraram no estande da Blindex em 2025”, finaliza Glória Cardoso.

Contato para a imprensa

Alma

Mayra Reis

(11) 99834-7534

mayra.reis@almagestao.com.br