Vedacit apresenta Relatório de Sustentabilidade 2024

A Vedacit apresenta seu Relatório de Sustentabilidade 2024, que reúne informações sobre inovação, responsabilidade socioambiental e práticas de governança da companhia.

Com 89 anos de atuação, a empresa integra o Grupo Baumgart. Em 2024, avançou em sua agenda ESG, fortalecendo pilares como governança, meio ambiente, impacto social e inovação em processos e produtos.

“Foi um ano de transição. Lançamos as bases para um futuro mais alinhado às necessidades reais da sociedade. Nosso Relatório de Sustentabilidade retrata uma trajetória de transparência e nos convida a permanecer no caminho da evolução”, afirma Vitor Cybis, executivo de Marketing da companhia.

Segundo ele, a inovação foi um dos focos de 2024, com o reposicionamento da marca sob a assinatura “Paz pra Toda Obra”. A campanha destacou o papel da impermeabilização como fator de segurança e qualidade de vida. “Nossas embalagens foram redesenhadas com mais didatismo, linguagem acessível e QR Codes que direcionam para tutoriais e conteúdos educativos, facilitando o uso correto dos produtos”, explica Cybis. Além disso, a Vedacit testou embalagens compostáveis e otimizou fórmulas para maior rendimento e durabilidade.

Outro ponto abordado no Relatório é a transferência da operação fabril de São Paulo para a nova unidade industrial em Itatiba (SP), projeto iniciado há cinco anos. O complexo foi planejado com foco em eficiência, automação, ergonomia e redução de impactos ambientais, contando com recursos da Indústria 4.0, certificação LEED e uma Estação de Tratamento de Efluentes em fase final de implantação.

A mudança para Itatiba envolveu reorganização logística e de equipes. Como parte dessa nova fase, a Vedacit reestruturou sua área comercial, que passou de quatro para sete regionais, além da criação de uma regional técnica para atender construtoras e profissionais do setor.

Outro marco de 2024 foi o início do processo de recertificação como Empresa B, que avalia o alinhamento da companhia a padrões globais de desempenho socioambiental, transparência e responsabilidade corporativa.

No campo social, o Instituto Vedacit ampliou sua atuação, alcançando novos públicos com iniciativas de reforço escolar, empreendedorismo jovem e acesso à moradia. Em Itatiba, por exemplo, o Projeto Estrutura aprovou 25% dos alunos participantes na ETEC local. A empresa também intensificou a parceria com o Senai Nacional, oferecendo cursos técnicos voltados à impermeabilização e contribuindo para a qualificação da mão de obra do setor.

A companhia recebeu reconhecimentos no setor da construção civil, como o Prêmio Anamaco – com destaque para as categorias Impermeabilizantes (Pulverização e Grandes Clientes) e Mantas Asfálticas (Grandes Clientes) – e o Prêmio Top of Mind da Revista Revenda, nas categorias Impermeabilizantes, Cupinicida Vedacit e Manta Asfáltica.

Na área de Qualidade, a Vedacit obteve o Selo PQ-IBI, concedido pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização, após avaliação técnica da linha de mantas asfálticas.

“Nossa proposta é continuar avançando com responsabilidade, sempre atentos ao propósito de transformar a vida das pessoas por meio de habitação saudável”, conclui Cybis.