Artista mineira exibe “Coreografias da Forma”, em São Paulo

A artista visual Juliana Sícoli inaugura em São Paulo sua nova exposição “Coreografias da Forma”, na Casa Birman, em cartaz até 30 de outubro. Com curadoria de Guilherme Kfouri, diretor criativo da marca, a mostra marca o lançamento da série “Bailarinas”, conjunto inédito de esculturas em aço corten e aço inox polido que traduzem - em matéria e movimento - a força e a leveza do gesto feminino em dança.

As esculturas se apresentam como corpo central da exposição, instaurando um diálogo sensível com as demais obras exibidas. Três peças externas acolhem o público já na chegada, em contraste com as 14 obras expostas no interior do espaço – entre fotografias e tapeçarias – que expandem a narrativa visual da artista. O encontro entre linhas duras e gestos poéticos convida o espectador a refletir sobre a tensão entre rigidez e fluidez, contenção e expansão, forma e emoção.

Segundo Juliana, a mostra é uma metáfora da existência. “Coreografias da Forma descreve a própria experiência de existir. Falo da tensão entre extremos, de contenção e expansão, de silêncio e celebração, para identificar que é nessa travessia que o ser humano se reinventa. A dança representa esse entremeio, onde a matéria da vida se transforma e novos sonhos ganham forma”, afirma a artista.

Além de apresentar as novas esculturas, a exposição estabelece uma continuidade da pesquisa de Juliana Sícoli, em que fotografia, escultura e tapeçaria tem o objetivo, segundo a artista, de investigar a potência do feminino em sua essência como metáfora universal.

Sobre a artista

Juliana Sícoli (1983) é artista visual, com pós-graduação em Fotografia e Artes Visuais e em Psicologia Positiva. Em constante formação em psicanálise, ela trabalha fotografias, esculturas, tapeçarias e intervenções com materiais de corte e de costura. A pesquisa da artista parte de experiências pessoais que também se relacionam a vivências de outras mulheres. Suas obras estabelecem uma relação entre imagem e psique, apresentando reflexões sobre aspectos ligados ao universo feminino.