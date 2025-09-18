Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo 

O Brasil registra a maior incidência de raios do planeta. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o país contabiliza, em média, oito mil raios por minuto, totalizando mais de 78 milhões de descargas atmosféricas por ano.

Esse número elevado está relacionado à extensão territorial e à localização em zona tropical, fatores que favorecem a formação frequente de tempestades e, consequentemente, de descargas elétricas.

Diante desse cenário, especialistas apontam a necessidade de medidas de proteção contra surtos elétricos, entre elas a instalação de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) em quadros elétricos de edificações.

Renato Teixeira, engenheiro eletricista e supervisor de Engenharia de Aplicação, explica que surtos elétricos podem ser provocados por diferentes fatores: “Os surtos elétricos podem ser provocados por descargas atmosféricas, manobras na rede elétrica ou pelo acionamento e desligamento de motores. O raio é o exemplo mais perceptível, capaz de danificar os equipamentos devido ao elevado nível de energia, que supera a suportabilidade dos equipamentos. Por isso, a combinação de DPS de diferentes classes (I, II e III) é a solução mais eficiente para drenar correntes impulsivas e mitigar os danos causados por surtos elétricos."

A utilização de DPS é prevista em normas técnicas brasileiras, como a ABNT NBR 5410, que define critérios de seleção e instalação para mitigar riscos e preservar equipamentos eletroeletrônicos. Segundo Douglas Lara, coordenador de Engenharia de Aplicação, “a norma orienta o uso de DPS justamente para minimizar os prejuízos causados por raios e surtos elétricos. O mercado já oferece soluções voltadas para a aplicação prática, o que auxilia profissionais da área."

Entre as opções disponíveis, estão dispositivos que permitem conexões multipolares com a linha CLAMPER Multipolar, recurso que pode agilizar o processo de instalação e reduzir o tempo de execução. Essas soluções foram desenvolvidas para atender diferentes configurações de sistemas de aterramento, com foco na eficiência da aplicação e na segurança das instalações residenciais e industriais.