Lenovo descobre que 65% dos líderes de TI admitem que suas defesas não conseguem resistir ao crime cibernético de IA

Pesquisa da Lenovo revela uma lacuna de segurança cada vez maioràmedida que aumenta o crime cibernético impulsionado por IA: 65% dos líderes de TI pesquisados ??admitem que suas defesas estão desatualizadas e são incapazes de resistir a ataques habilitados por IA, e apenas 31% se sentem confiantes em se defender deles.

Os novos conhecimentos são extraídos do terceiro relatório Work Reborn da Lenovo, Reforçando o Local de Trabalho Moderno. Embora a IA esteja impulsionando melhorias nos negócios e ganhos de eficiência, também está impulsionando uma nova onda de crimes cibernéticos contra a qual a maioria das empresas não está preparada para se defender. Isto ressalta a necessidade crítica de as empresas adotarem estratégias com base em IA que possam combater ameaças que aprendem, se adaptam e evoluem em tempo real. A Lenovo está posicionada para realizar esta mudança com soluções completas que incorporam a segurança da IA ??ao ambiente de trabalho digital. Com operações em 180 mercados e líder em tecnologia empresarial, a Lenovo oferece escala incomparável para solucionar os desafios da IA ??nos locais de trabalho, desde a proteção de dados confidenciais até o combate às ameaças cibernéticas em evolução.

"A IA mudou o equilíbrio de poder na segurança cibernética. Para acompanhar o ritmo, as organizações precisam de inteligência que se adapte tão rápido como as ameaças. Isto significa combater a IA com IA", disse Rakshit Ghura, Vice-Presidente e Diretor Geral de Soluções Digitais para Locais de Trabalho da Lenovo. "Com defesas inteligentes e adaptativas, os líderes de TI podem proteger seus funcionários, ativos e dados, enquanto aproveitam todo o potencial da IA ??para impulsionar os negócios."

A nova classe de ameaças de IA

O avanço da IA ??generativa potencializou as estratégias dos criminosos cibernéticos, permitindo ataques hiperágeis. Ameaças modernas impulsionadas por IA podem imitar comportamentos legítimos, sofrer mutações para evitar a detecção e abranger diversos domínios, da nuvem a terminais, aplicativos e repositórios de dados.

O relatório destaca as principais preocupações entre os líderes de TI:

Ameaças externas com tecnologia de IA – desde malware polimórfico e phishing impulsionado por IA até falsificação de identidades, os ataques de IA são mais rápidos, mais convincentes e mais difíceis de detectar.

Riscos internos – 70% dos líderes de TI pesquisados ??veem o uso indevido de IA pelos funcionários como um grande risco, e mais de 60% dizem que os agentes de IA criam uma nova classe de ameaça interna, os quais não estão preparados para gerenciar.

Proteção da própria IA – modelos, dados de treinamento e indicações agora são alvos de alto valor que devem ser defendidos contra manipulação e comprometimento.

Em conjunto, estes riscos mostram por que as defesas convencionais não são mais suficientes. E é aqui onde a Lenovo está liderando, com defesas nativas de IA criadas para detectar ameaças antecipadamente, se adaptar em tempo real e escalar para o ambiente de trabalho moderno. Analistas do setor concordam com esta urgência. A Gartner® observa que "até 2027, 90% das implementações bem-sucedidas de IA em segurança cibernética serão táticas, com foco na automação de tarefas e aperfeiçoamento de processos, em vez de substituição de cargos.1 "A McKinsey alerta que as empresas que se apoiam em defesas tradicionais ficarão aquém,àmedida que a IA remodela as ameaças cibernéticas e as defesas2.

A Lenovo também está estendendo a proteção orientada por IA ao nível do dispositivo. Com o aumento de PCs com IA, a Lenovo está incorporando inteligência aos terminais para que funcionem como ativos mais protegidos e autodefensivos. Esta inteligência em nível de dispositivo se conecta perfeitamenteàplataforma de resiliência cibernética mais ampla da Lenovo, ao oferecer proteção unificada da bordaànuvem.

De reativo a resiliente

Para mudar o equilíbrio, os líderes de TI precisam de uma dupla abordagem que aperfeiçoe a detecção e incorpore a IA diretamente em suas defesas. Contudo, a adoção é retardada por sistemas legados, lacunas de talentos e pressões orçamentárias. É por isto que a Lenovo está expandindo a proteção com tecnologia de IA para além do centro de operações de segurança, abrangendo todo o ambiente de trabalho digital. Com as Soluções de Ambiente de Trabalho Digital da Lenovo, fornecidas pela plataforma Care of One™, impulsionada por IA generativa, as empresas estão reforçando a resiliência cibernética mediante Serviços de Segurança Lenovo com ThinkShield, ao melhorar a proteção de terminais, dados, aplicativos e funcionários em escala empresarial.

O compromisso da Lenovo com uma segurança prática e confiável foi reconhecido em todo o setor. No Fortress Cybersecurity Awards de 2025, a Lenovo foi premiada em três categorias:

Líderes em segurança cibernética – Nima Baiati, Diretora Executiva e Diretora Geral de Software Comercial e Soluções de Segurança na Lenovo (arquitetura Zero Trust)

– Nima Baiati, Diretora Executiva e Diretora Geral de Software Comercial e Soluções de Segurança na Lenovo (arquitetura Zero Trust) Cadeia de fornecimento – O ThinkShield Supply Chain Assurance da Lenovo, reconhecida por proteger a integridade de dispositivos em grande escala. Empresas multinacionais como a Meta usam o ThinkShield Supply Chain Assurance para validar dispositivos de funcionários, com a Meta observando que isto "aumenta significativamente nossa confiança na autenticidade e integridade de nosso hardware." 3

– O ThinkShield Supply Chain Assurance da Lenovo, reconhecida por proteger a integridade de dispositivos em grande escala. Empresas multinacionais como a Meta usam o ThinkShield Supply Chain Assurance para validar dispositivos de funcionários, com a Meta observando que isto "aumenta significativamente nossa confiança na autenticidade e integridade de nosso hardware." Produtos e serviços líderes em segurança cibernética – Cyber Resiliency as a Service (CRaaS) da Lenovo na categoria de Segurança em Nuvem

O Cyber ??Resiliency as a Service da Lenovo oferece serviços gerenciados para ajudar organizações a monitorar, detectar e responder a incidentes cibernéticos, que reduzem o tempo de inatividade e fortalecem a resiliência. As primeiras implantações resultaram em 99,5% de detecção de ameaças, tempos de resposta inferiores a 30 minutos e mais de 20% de economia de custos no primeiro ano. Fornecido por assinatura, o CRaaS expande o acesso a suporte especializado e ferramentas de segurança a nível empresarial, enquanto ajuda os clientes a gerenciar custos. Estes resultados reforçam o papel da Lenovo como parceira confiável na criação de locais de trabalho digitais protegidos e preparados para IA.

Os servidores ThinkSystem x86 da Lenovo também foram validados de modo independente quantoàconfiabilidade e classificação nº 1 em tempo de atividade entre todas as plataformas x86 por 11 anos consecutivos, conforme o Relatório Global de Confiabilidade de Sistemas Operacionais de Servidores e Hardware de Servidores da Information Technology Intelligence Consulting (ITIC) de 2024.4

Segurança de IA como mecanismo de crescimento

Proteger locais de trabalho com IA não é apenas uma defesa, mas também um motor de crescimento e um diferencial competitivo. O relatório da Lenovo conclui que, quando as organizações confiam em seus fundamentos de segurança de IA, elas aumentam a produtividade, reduzem custos e aceleram a adoção de soluções de ambiente de trabalho digital com tecnologia de IA.

Ghura concluiu: "Com as ferramentas de IA proliferando além da visibilidade da TI e os invasores explorando lacunas que os sistemas tradicionais não conseguem reconhecer, a Lenovo fornece as defesas com tecnologia de IA que as empresas precisam para fechar a lacuna, ao transformar risco em resiliência e possibilitar locais de trabalho protegidos, produtivos e preparados para o futuro."

À medida que a IA se torna a essência dos negócios, a Lenovo está comprometida em criar locais de trabalho não apenas mais protegidos, mas também inteligentes, adaptáveis ??e prontos para o futuro. Veja onde as defesas corporativas falham contra ameaças impulsionadas pela IA e como a Lenovo ajuda a preencher esta lacuna. Baixe o relatório completo 'Reforçando o Local de Trabalho Moderno' para saber as medidas práticas que as empresas podem tomar para superar as ameaças da IA.

