Shield e PwC UK estabelecem colaboração estratégica para oferecer conformidade em comunicações prontas para o futuro

A Shield, uma plataforma líder de IA em governança e arquivamento de comunicações digitais, anunciou hoje uma colaboração com a PwC UK, uma das empresas de serviços profissionais mais confiáveis do mundo. A aliança reúne a solução unificada e nativa da nuvem da Shield com a experiência especializada da PwC em vigilância de comunicações, conformidade regulatória e execução de programas complexos.

A colaboração foi projetada para apoiar as instituições na modernização de sua abordagem ao monitoramento de comunicações, ajudando-as a implementar uma abordagem avançada e proativa de gerenciamento de riscos em escala e com confiança. Essa oferta conjunta fornece uma solução completa projetada para atender às expectativas regulatórias em evolução, acelerar a adoção e permitir uma supervisão mais eficaz das comunicações digitais.

“Isso é mais do que uma colaboração, é um sinal para o mercado de que a conformidade das comunicações pode ser transformadora e confiável”, disse Shiran Weitzman, CEO e cofundador da Shield. “Juntamente com a PwC, estamos ajudando as empresas a modernizar a supervisão das comunicações e a defender suas empresas contra riscos e vulnerabilidades, ao mesmo tempo em que aceleramos a eficiência operacional.”

“Nossos clientes querem menos ruído e mais flexibilidade para implementar modelos que suportem riscos existentes e novos, entregues a um custo anual mais baixo”, afirmou Graham Ure, sócio da PwC UK. “Nossa colaboração permite uma visão ousada para a vigilância futura das comunicações eletrônicas, reunindo a plataforma de IA da Shield com a experiência da PwC em vigilância e abuso de mercado.”

Combinando tecnologia e experiência em entrega para navegar pela complexidade

A vigilância das comunicações está se tornando mais desafiadoraàmedida que as empresas enfrentam um escrutínio regulatório cada vez maior, a rápida adoção da IA e uma gama mais ampla de canais de comunicação digital. A Shield fornece tecnologia avançada criada para escala, automação e insights. A PwC complementa isso com profunda experiência em ajudar instituições a definir estratégias de vigilância, projetar modelos operacionais, gerenciar riscos de implementação e garantir que as implementações de sistemas atendam às expectativas internas e externas.

Juntas, a Shield e a PwC oferecem mais do que apenas tecnologia. Elas fornecem um caminho totalmente apoiado para alcançar resultados de conformidade que são explicáveis, eficazes e criados para resistir aos desafios regulatórios. Desde a obtenção de dados e ajuste de modelos de risco até testes e governança, essa colaboração ajudará as instituições a alcançar uma implementação rápida em comparação com o padrão do setor.

A Shield foi reconhecida como Visionária no Magic Quadrant™ da Gartner de 2025, com status de um dos três principais fornecedores em Conformidade Regulatória e primeiro lugar na classificação em IA/ML, Conectores e Gerenciamento de Políticas. A PwC traz a força de uma equipe de especialistas em vigilância de abuso de mercado, com um histórico comprovado na entrega de programas de vigilância complexos e no apoio a empresas por meio de fiscalização regulatória. A missão é ajudar a transformar a tecnologia em resultados confiáveis e defensáveis que proporcionam resultados mensuráveis.

Sobre a Shield

A Shield é a solução de governança e arquivamento de comunicações digitais mais completa do setor, desenvolvida especificamente para instituições financeiras. Nomeada pela Gartner como “Visionária no setor de Governança e Arquivamento de Comunicações Digitais”, a plataforma da Shield combina inovação baseada em IA com profundo conhecimento regulatório para simplificar a conformidade, fortalecer a segurança e aumentar a eficiência. Saiba mais em shieldfc.com.

Sobre a PwC

O objetivo da PwC é edificar confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Somos uma rede de empresas em 149 países, com mais de 370 mil pessoas comprometidas em oferecer serviços de qualidade nas áreas de auditoria, consultoria e impostos. Saiba mais em nosso site www.pwc.com e conte-nos o que é importante para você.

