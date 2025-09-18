Bacardi anuncia mudanças de liderança interna em organizações de pessoas e cadeias de fornecimento

A Bacardi Limited, a maior empresa privada internacional de bebidas destiladas do mundo, anunciou diversas mudanças internas, destacando o enfoque mundial da empresa para o desenvolvimento de liderança e o compromisso com o talento.

Dave Ingram foi designado para a função de Diretor de Pessoal e Transformação Empresarial, responsável por entregar o próximo capítulo na criação de uma organização preparada para o futuro. Neste cargo, Dave continuará priorizando a gestão de talentos, o planejamento de sucessão, a gestão de desempenho e o desenvolvimento de capacidades, essenciais para estabelecer um legado de mais de 163 anos para o sucesso das futuras gerações. Dave, membro da Equipe de Liderança Global da Bacardi, atuou mais recentemente como Diretor de Cadeias de Fornecimento, onde liderou toda a cadeia de fornecimento para o portfólio de marcas da empresa - desde a liderança de seus locais de operação e logística em todo o mundo, até a garantia da qualidade e do sabor excepcionais e consistentes dos produtos Bacardi, bem como a supervisão do fornecimento de todas as matérias-primas. Dave traz uma verdadeira visão global para a função e uma paixão por conectar pessoas e culturas, decorrente de suas experiências morando em Singapura, Amsterdã, Xangai, México, Reino Unido e Bermudas. Dave, que ingressou na Bacardi em 2022, continua se reportando ao Diretor Executivo Mahesh Madhavan, e irá trabalhar na sede mundial da empresa nas Bermudas, aguardando aprovação da Autoridade de Imigração das Bermudas.

Esta notícia segue a aposentadoria anunciada previamente de Scott Northcutt após mais de 16 anos liderando a Área de Pessoal na Bacardi e atuando na Equipe de Liderança Global. Scott irá assumir o cargo de Vice-Presidente Sênior de Programas de Desenvolvimento Familiar.

Com a mudança de Dave, a Bacardi promove Nicole Zukowski para Diretora de Cadeias de Fornecimento. Ela se uneàEquipe de Liderança Global, se reportando a Mahesh, e terá por base Bermudas, aguardando aprovação da Autoridade de Imigração do país. A promoção de Nicole segue sua função como Vice-Presidente Sênior de Cadeias de Fornecimento na América do Norte, onde liderou uma equipe responsável por uma jornada contínua de transformação em capacidades, planejamento, dados e muito mais. Dentro de seu escopo estava a gestão de equipes de produção e fabricação em toda a região, incluindo a maior destilaria de rum premium do mundo, onde o rum BACARDÍ é produzido em Porto Rico, a casa do ANGEL'S ENVY Kentucky Straight Bourbon, e a unidade de engarrafamento em Jacksonville, Flórida. Com esta designação, ela agora supervisiona todas as equipes de cadeias de fornecimento em todo o portfólio de marcas Bacardi de todo o mundo. Antes da Bacardi, Nicole trabalhou em funções de liderança sênior de cadeias de fornecimento em marcas de consumo, incluindo Nike e L'Oréal. Ela foi reconhecida por suas contribuiçõesàsua área e nomeada como uma das 100 Mulheres Mais Influentes em Cadeias de Fornecimento em 2020 pela Global Women Supply Chain Leaders.

Guillermo Donayre sucede Nicole como o novo Vice-Presidente Sênior de Cadeias de Fornecimento na América do Norte,assumindo a responsabilidade pela região, enquanto mantém a responsabilidade pela produção de tequila e agave PATRÓN no México. Com três décadas de experiência em operações de ponta a ponta e em diferentes mercados na América Latina, Guillermo ocupou uma ampla gama de funções de liderança ao longo de sua carreira até o momento, incluindo planejamento integrado de suprimentos, logística, manufatura, agricultura, compras e engenharia para a indústria de alimentos e bebidas. Ele ingressou na Bacardi em 2023 no México e será transferido para o escritório regional da América do Norte em Coral Gables, Flórida. Pamela Chanona, Vice-Presidente de Cadeias de Fornecimento na Europa acrescentou a América Latina e o Caribe a suas responsabilidades.

"Estamos orgulhosos de nomear talentos excepcionais de nossa organização para estes cargos cruciais", disse Mahesh Madhavan, Diretor Executivo da Bacardi Limited. "Estes líderes vêm demonstrando consistentemente profundo conhecimento, além de grande comprometimento com nossos valores e capacidade de liderar em larga escala. Suas designações refletem não apenas suas conquistas individuais, mas também nossa convicção de impulsionar a liderança dentro de nossas próprias equipes."

A nomeação de Dave é imediata, sujeitaàaprovação da Autoridade de Imigração das Bermudas. As nomeações de Nicole, Guillermo e Pamela entram em vigor em 1º de janeiro de 2026.

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional privada de bebidas destiladas do mundo, produz, comercializa e distribui bebidas destiladas e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodca GREY GOOSE®, o uísque escocês Blended DEWAR’S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila 100% agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, incluindo o uísque escocês WILLIAM LAWSON’S®, o conhaque D’USSÉ®, o uísque americano puro ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 163 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, empresa familiar, emprega atualmente mais de 8.000 pessoas, opera unidades de produção em 10 países e territórios e vende suas marcas em mais de 160 mercados. Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn e Instagram.

Jessica Merz, Vice-Presidente de Comunicações Corporativas Globais, jmerz@bacardi.com