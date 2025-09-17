Odontologia da UniGoyazes obtém nota máxima no MEC

O Ministério da Educação (MEC) atribuiu conceito 5, nota máxima na escala avaliativa, ao curso de Odontologia do Centro Universitário Goyazes (UniGoyazes).

A graduação em Odontologia tem duração média de cinco anos e envolve um amplo leque de disciplinas teóricas e práticas, que vão da anatomia e fisiologia humana à odontopediatria, endodontia, periodontia e cirurgia. Além de aulas em laboratórios e clínicas, a formação exige estágios supervisionados em serviços de saúde, proporcionando experiência direta com pacientes.

Os estudantes saem aptos a diagnosticar, prevenir e tratar enfermidades dentárias e podem prosseguir em especializações como implantodontia e ortodontia.

Na UniGoyazes, segundo a coordenação, esses elementos se articulam em uma estrutura que inclui clínica-escola integrada, centro radiológico próprio e laboratórios equipados para práticas de dentística, prótese e cirurgia. Os docentes combinam experiência clínica e produção científica, e a instituição mantém projetos de extensão e atendimento à comunidade. Essa combinação de infraestrutura, currículo alinhado às diretrizes nacionais e programas de estágio contribuíram para a avaliação positiva.

A nota do MEC baseia-se no Conceito Enade, indicador construído a partir do desempenho dos concluintes em provas de conteúdo específico e formação geral. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que instituições públicas lideram a proporção de cursos com nota 5; entre federais, 11,4?% atingiram o conceito máximo.

No cenário privado, o desempenho é mais restrito, o que ressalta a relevância da conquista da UniGoyazes. Para além da pontuação, a instituição destaca que a avaliação ajuda a aprimorar processos internos e reafirma o compromisso com a qualidade do ensino superior no Centro?Oeste.