Consórcio é opção para aquisição de imóvel em ambiente imobiliário aquecido

O mercado imobiliário brasileiro está aquecido. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o número de lançamentos de imóveis registrou alta de 46,9% até abril de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. As vendas residenciais também mantiveram trajetória positiva, com alta de 5% no número de unidades comercializadas no acumulado dos últimos 12 meses, no período entre maio de 2024 e abril de 2025.

Os números positivos animam o setor de consórcios, que pode ser um instrumento de planejamento financeiro para a aquisição imobiliária. No último boletim da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), no primeiro semestre de 2025, as vendas de novas cotas do consórcio de imóveis apresentaram crescimento de 40,8%, no comparativo com o ano anterior. Ao todo, foram comercializados cerca de R$ 118,11 bilhões em créditos.

José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, empresa com mais de 40 anos de atuação no mercado, aponta que o consórcio de imóveis é uma opção planejada para quem busca aquisição consciente. “A alta adesão ao consórcio de imóveis sinaliza não apenas a busca por segurança financeira, mas também maior conscientização do consumidor sobre planejamento patrimonial. A estabilidade observada no mercado imobiliário alimenta a confiança de quem opta por essa forma estruturada de aquisição”, afirma.

O diretor comenta que o planejamento financeiro estruturado, ausência de juros e flexibilidade de uso da carta de crédito são algumas das vantagens da modalidade. "O consorciado pode diluir esse investimento ao longo do tempo, com parcelas acessíveis e, após a contemplação, utilizar a carta para compra de imóvel pronto ou em construção", completa José Climério.

Como funciona o consórcio?

O consórcio é uma forma de adquirir bens ou serviços por meio da união de pessoas em grupos. Cada participante contribui mensalmente com um valor fixo, formando uma poupança coletiva, onde ao final do prazo, todos os integrantes são contemplados.

A contemplação pode ocorrer, nas assembleias mensais, por sorteio ou por lance, podendo o consorciado abater da carta de crédito parte do valor ofertado, conhecido como “lance embutido”. Em caso de empate de lances ofertados, também por sorteio se define a oferta vendedora. Até o fim do prazo de duração do grupo, todos os participantes são contemplados com seus créditos.

A prestação no consórcio inclui o fundo comum, a taxa de administração, o fundo de reserva e, quando contratado, o seguro. Os créditos e parcelas são reajustados anualmente com base em índice definido em contrato, assegurando o poder de compra dos consorciados que ainda aguardam contemplação.