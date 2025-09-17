Prêmio Impactos Positivos 2025 divulga finalistas

A Plataforma Impactos Positivos anunciou os finalistas da edição 2025 de sua premiação nacional. A iniciativa reconhece negócios e organizações de impacto socioambiental que atuam em diferentes regiões do Brasil e em áreas diversas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Após um processo de seleção que mobilizou empreendedores de várias localidades, os finalistas representam diferentes estágios de maturidade e tipos de soluções, abrangendo causas ligadas à educação, meio ambiente, cidadania e tecnologia.

Categorias do prêmio

A premiação é organizada em quatro categorias, que refletem o estágio de desenvolvimento dos negócios de impacto:

Ideação – Kadoo Education (MA), EkoBlend (PA), SerTão Chapéu (CE), Projeto BioCumaru Sustentável (PA), Projeto Fonteviva – Renascendo com a Água (PI) e Fomentô Hub de Negócios de Impacto (AC).

Operação – BION na Escola (MA), Pluvi Soluções Ambientais Inteligentes (PE), Sonhatório (SP), Zest Health (SP), LimbX: Próteses Biônicas Acessíveis e Funcionais (RS) e Flori Tech (RJ).

Tração – Projeto Sururu: Conchas que Transformam (AL), Precious Plastic Reciclamar (RN), Positive Company (CE), Engenho Café de Açaí (AP), naPorta (ES) e Realixo (SP).

Dinamizadores do Ecossistema – EstudaMais (RS), Ela Faz Tecnologia em Serviços Ltda (MA), Fábrica Social ITI (MG), Carrot Foundation (SP), Operação Enrede (SP) e Toti Diversidade (RJ).

Diversidade regional

A lista de finalistas reúne negócios de impacto do Norte ao Sul do país. Na categoria Ideação, há representantes do Norte e Nordeste. Em Operação, iniciativas vêm do Sul, Nordeste e Sudeste. Entre os negócios em Tração, há finalistas do Sudeste, Nordeste e Norte. Já as organizações dinamizadoras do ecossistema estão distribuídas pelo Sudeste, Sul e Nordeste.

Votação popular

A escolha dos vencedores envolve a participação popular, que ocorre em fases, em conjunto com a avaliação de um júri técnico. A votação segue até setembro, e os vencedores serão anunciados no Encontro Impactos Positivos, em São Paulo, no dia 2 de outubro de 2025.

Mais informações

Detalhes sobre os finalistas e o cronograma completo estão disponíveis no site Impactos Positivos



