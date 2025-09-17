Assine
Mundo Corporativo

Impactos Positivos 2025 destaca eixo de Finanças

O Prêmio Impactos Positivos 2025 recebeu 169 inscrições, sendo 22 no eixo de Finanças. Essas iniciativas, que representam 13% do total, reforçam o papel estratégico das finanças na transformação social ao ampliar o acesso a crédito, fomentar a educação financeira e aproximar investimentos de impacto de negócios sustentáveis

DINO
DINO
17/09/2025 20:04

A edição 2025 do Prêmio Impactos Positivos recebeu 169 inscrições de diferentes regiões do Brasil. Entre os eixos temáticos contemplados, o de Finanças reúne 22 iniciativas, o equivalente a 13% do total, de acordo com levantamento divulgado pela Plataforma Impactos Positivos. Esse dado encontra paralelo em estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que aponta desigualdade na distribuição dos recursos de crédito entre as regiões do país.

O eixo de Finanças concentra propostas voltadas à democratização do crédito, à promoção da educação financeira, ao estímulo a investimentos responsáveis e ao desenvolvimento de soluções de sustentabilidade econômica. No Brasil, onde parte da população enfrenta barreiras no acesso a crédito e na gestão de recursos, relatórios como o Relatório de Cidadania Financeira 2021 do Banco Central e estudos do IPEA sobre crédito e desigualdade apontam que parte significativa da população permanece excluída do sistema financeiro formal.

Entre os exemplos inscritos estão a Ray Pay, no Rio de Janeiro, que oferece solução de pagamentos acessível para pessoas com deficiência visual; a RS Garanti, no Rio Grande do Sul, que atua como fundo garantidor para micro e pequenos empreendedores; e o Fundo de Impacto Estímulo, em São Paulo, que canaliza recursos para pequenos e médios negócios, oferecendo também capacitação e conexões estratégicas.

Ainda em São Paulo, o Sonhatório conecta, por meio de plataformas digitais, projetos de impacto a pessoas interessadas em financiar essas iniciativas de forma colaborativa. Já a Yabaka Investment 20, em fase de ideação, aposta em investimentos de impacto como motor de desenvolvimento sustentável, aproximando investidores de negócios socioambientais.

No Espírito Santo, a Leve Leitura integra finanças e cultura ao promover educação financeira e leitura para crianças em situação de vulnerabilidade. No Ceará, a Feira Cariri Criativo combina economia criativa e soluções financeiras, utilizando práticas como moeda social e gestão colaborativa para valorizar a identidade local e fortalecer empreendedores culturais da região.

O processo de escolha dos vencedores envolve a participação popular em diferentes fases de votação, combinada com a avaliação técnica de especialistas. O anúncio final será realizado em outubro, durante o Encontro Impactos Positivos 2025, em São Paulo.

Sobre o Prêmio Impactos Positivos

A Plataforma Impactos Positivos é uma iniciativa voltada para a conexão e visibilidade de negócios e organizações que atuam com impacto socioambiental no Brasil. A atuação abrange a realização de uma premiação colaborativa e a divulgação de projetos alinhados a práticas sustentáveis, de inclusão e de inovação. O objetivo é contribuir para o fortalecimento do ecossistema de impacto, estimulando o desenvolvimento econômico com integração de aspectos sociais e ambientais.

overflay