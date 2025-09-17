Rio Ethical Fashion 2025 acontecerá no Museu do Amanhã, RJ

O Rio Ethical Fashion (REF), maior fórum internacional de moda sustentável da América Latina, chega à sua 5ª edição em 2025 reafirmando o compromisso de transformar o futuro da moda a partir da ética, da inovação e da diversidade cultural.

O fórum gratuito acontece no dia 9 de outubro, no Museu do Amanhã, reunindo vozes plurais do Brasil e do mundo em debates e experiências culturais. Um encontro que reúne nomes de referência no segmento, conectando profissionais, marcas e ideias que estão moldando o futuro da moda.

Este ano, em uma edição especial pré-COP30, o fórum contará com 10 painéis de discussão abertos ao público, abordando temas como cadeia produtiva, inovação tecnológica, mudanças climáticas, ancestralidade e novos modelos de negócio para a moda. A edição contará com apoiadores especiais como a VEJA, Istituto Europeo di Design - IED Rio, Instituto-E e Osklen.

“A moda necessita ter mais responsabilidade com os impactos que provoca. As marcas precisam ter um compromisso contra o desmatamento. Essa é a maior bandeira do Brasil na luta climática”, declara Yamê Reis, idealizadora e fundadora do REF.

Entre os destaques internacionais está o estilista holandês Ronald van der Kemp, criador da RVDK, primeira marca de alta-costura ética do mundo, reconhecida pela Fédération de la Haute Couture et de la Mode entre as principais casas convidadas a desfilar na semana oficial de alta-costura em Paris.

Outra presença confirmada é a da modelo internacional brasileira Thayna Soares, que desenvolve um trabalho autoral com bordadeiras de Paraty, sua cidade natal. Em colaboração com Ronald, ela assinou os bordados da coleção apresentada pelo estilista na última temporada de Alta-Costura em Paris.

Também integra a programação Daniela Ehijo, da Ecocitex, empresa chilena referência global em economia circular com impacto social. A iniciativa dá destino a 39 toneladas anuais de roupas descartadas, muitas delas acumuladas no Deserto do Atacama, e gera trabalho para mulheres em programas de reintegração social, formando-as no processo de triagem e reaproveitamento.

Entre os representantes brasileiros estarão presentes Eduardo Ferlauto (Lojas Renner), Francisca Vieira (Natural Cotton Color), Carlos Lopes (VEJA), Andreia Monteiro (Instituto-E / Osklen), Camila Zelezoglo (ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção).

“Nosso propósito é ampliar a consciência sobre os impactos da moda, criando conexões entre territórios, comunidades e diferentes formas de conhecimento. O REF é um espaço para convergir ideias, experiências e soluções”, reforça Yamê Reis.

A Lojas Renner S.A. também marca presença pela primeira vez no Rio Ethical Fashion. A sustentabilidade está no centro dos valores corporativos e objetivos estratégicos da companhia há mais de dez anos.

Além dos painéis, o REF contará com cenografia especial no Museu do Amanhã, exposição de peças de designers convidados e lounge da Livraria da Travessa.

O Rio Ethical Fashion tem apoio institucional do Instituto Fashion Revolution Brasil, Associação da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), da Associação Brasileira de Vestuário Têxtil (ABVTEX), Associação Brasileira dos Estilistas (ABEST), do Brasil Eco Fashion Week, do Consulado de Itália e do Earthshot Prize.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/rio-ethical-fashion-2025/3108988

Rio Ethical Fashion

Data: 9 de outubro

Horário: das 9h30 às 17h30

Local: Museu do Amanhã

Evento gratuito